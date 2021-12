İstenmeyen kokuları bastıracak ve mis gibi kokabileceğiniz en iyi erkek deodorant tavsiyeleri

Ter kokusundan ve aşırı terlemeden kurtulmanın en kolay yolu, tabii ki deodorant kullanmak. Bu kozmetik ürünler; sosyal hayatınızda, spor yaparken ya da iş yerindeyken terlemeye bağlı oluşan kötü kokuları önleyerek tüm günü ferah geçirmenizi sağlıyor. Ancak yanlış deodorant seçimi, hem istenmeyen kokulara ve lekelere hem aşırı terlemeye neden olabiliyor. Bu nedenle teninize uygun, sizi ter kokusu ve aşırı terlemeden kurtaracak en iyi erkek deodorant markalarını sizler için araştırdık. Gelin, bu listeyi birlikte inceleyelim.

1. Axe Erkek Deodorant & Bodyspray, tüm gün sizinle

Ter kokusunu maskelemeden önleyen bir deodorant arıyorsanız size ilk tavsiyemiz, Axe Erkek Deodorant & Bodyspray. Axe, armut ve sedir ağacından elde ettiği eşsiz bir kokuya sahip. Kötü koku karşıtı Dual Action teknolojisi ile 48 saat boyunca tam koruma sağlıyor. 3 kat daha fazla parfüm içerdiği için kalıcı kokusunu gün boyu koruyor. Alkol içermeyen deodorant, kompakt boyutu sayesinde kolayca taşınıyor. Verdiği ferahlık hissi ile tüm gün kendinize güvenmenizi sağlıyor. Kolay uygulanan ürünü kullanmadan önce çalkalamanız gerekiyor.

2. Cilde dost Dove Anti-Perspirant Sprey Deodorant Clean Comfort

Sizin için seçtiğimiz erkek deodorant tavsiyelerinden biri de Dove Anti-Perspirant Sprey Deodorant Clean Comfort. Ter kokusuna karşı etkili bir koruma sağlayan anti-perspirant deodorant, 48 saat boyunca etkisini kaybetmiyor. Yumuşak ve pürüzsüz bir koltuk altı için 1/4 oranında nemlendirici krem içeriyor. Alkolsüz formülü sayesinde cildi tahriş etmiyor. Hoş kokusu ile sizi gün boyu ferah hissettiren ürünün etkili olabilmesi için deodorantı temiz koltuk altına uygulamanız gerekiyor. Uygulamadan önce şişeyi iyice çalkalamanız ve 15 cm uzaktan sıkmanız tavsiye ediliyor.

3. Rexona Natural Fresh Kömür Detox ile hareket özgürlüğünün tadını çıkarın

Sizin için seçtiğimiz deodorant önerilerinden biri de Rexona Men Natural Fresh Kömür Detox Sprey Deodorant. Eğer gün içinde sürekli hareket halinde olmanız gerekiyorsa bu ürün tam size göre! Deodorant, hareket ettikçe aktif olan MotionSense kapsüllere sahip. Bu sayede 48 saate kadar temiz ve ferah hissetmenize yardımcı oluyor. Dermatolojik olarak test edilen ürün, alkol içermiyor. Üstelik, sadece terleme sonucu oluşan kötü kokuları önlemekle kalmıyor. Kıyafetlerinizde ter izlerinin oluşmasına izin vermiyor ve beyaz leke bırakmıyor.

4. Okyanus özleri ile ferahlık sağlayan Nivea Fresh Active Pump Sprey Deodorant

"En güzel erkek deodorantı hangisi?" diye sorarsanız size önerimiz, cilt dostu formülasyonu ile dermatolojik olarak onaylanan Nivea Fresh Active Pump Sprey Deodorant. Hafif, ferah ve doğal bir kokusu olan ürün; aerosol spreylere karşı duyarlılığı olanlar için ideal. 24 saate kadar etkili anti-perspirant özelliğe sahip olan deodorant, okyanus özleri ile ferahlık sağlarken aynı zamanda cildinize nazik davranarak bakım yapıyor. Pompalı sprey şişesiyle kolayca kullanılabilen ürünü temiz cilde uygulamak gerekiyor.

5. Sportif erkeklere özel Slazenger Deodorant Spray

Hareketli bir hayat tarzınız varsa Slazenger Deodorant Spray, size ayak uydurabilecek en iyi deodorantlardan biri. Üst notaları yeşil mandalina olan ürünün orta notalarını kişniş ve yaban karanfili oluşturuyor. Güçlü ve enerjik erkekler için özel olarak tasarlanan deodorant, kalıcı kokusuyla gün boyu ferahlık hissi sunuyor. Ter kokularını maskelerken cilde zarar vermeyen yapısı sayesinde güvenle tercih edebileceğiniz ürünü temiz koltuk altına uygulamanız gerekiyor.

6. Nivea Black & White Invisible ile 5 özellik bir arada

Koyu renkli giysilerinizde oluşan beyaz izlerden, açık renklilerde ise sarı lekelerden bıktınız mı? Nivea Black & White Invisible, leke bırakmayan özel formülü ile sizi yarı yolda bırakmıyor. Koku, ter, leke, kalıntı ve tahrişi engelleme olmak üzere 5 farklı özelliği bir arada sunan deodorant, uzun süreli etkin bir koruma sağlıyor. 48 saate kadar etkili olan anti-perspirant koruması ile hoş ve ferah bir his sunuyor. Cilt dostu bu ürünü kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalamak ve temiz cilde uygulamak gerekiyor.

7. Sebamed Deodorant ile doğallığı yakalayın

Doğallıktan ve kimyasal materyal içermeyen ürünlerden yanaysanız sizin için seçtiğimiz erkek deodorant tavsiyelerinden biri de Sebamed Fresh Aeresol Deodorant Sprey. pH 5.5 değeri sayesinde cildin doğal koruyucu tabakasının zarar görmesini engelleyen ürün; alkol, boya, alüminyum tuzu ve koruyucu içermiyor. Bu sayede ciltte oluşabilecek tahrişleri önlüyor. Ayrıca formülünde yer alan aleo vera ile cildi nemlendiriyor ve tenin bakımını yapıyor. Hoş kokusu, gün boyu sizi ter kokularından koruyor.

8. 48 saat etkili koruma sunan Nivea Deep Dimension

Sizin için seçtiğimiz erkek deodorantlarından biri de Nivea Men Deep Dimension. Formülünde bulunan aktif karbon ile terlemeye ve ter kokularına karşı güçlü bir koruma sağlayan deodorant, dermatolojik olarak test edilmiş bir ürün. Günlük kullanıma uygun olan deodorant, tam 48 saat süren etkili bir koruma sağlıyor. Gün boyu kuru ve temiz hissetmenize imkan tanıyan ürün, kalıcı kokusuyla sizi yarı yolda bırakmıyor. Maksimum etkiyi alabilmek için kullanmadan önce şişeyi iyice sallamak ve temiz cilde uygulamak gerekiyor.

9. Kalıcı kokusuyla Blade Archer Deodorant

Toprak tonlarının dingin ve kararlı duruşundan esinlenilerek üretilen Blade Archer Deodorant, pudrasız formülü ile kıyafetlerde iz bırakmıyor. Defne esansları, turunçgiller, ozon meyveleri ve mandalina ile karakterli bir kokuya sahip olan deodorant; 24 saate kadar süren bir koruma sağlıyor. Dermatolojik olarak test edilen ürün, cilt dostu yapısı sayesinde doğal terleme dengesini bozmuyor. Hem koltuk altı hem boyun bölgesinde kullanılabilen deodorant, ter kokularını yok ediyor. Hayatın dinamik yapısına uyum sağlamanıza imkan tanıyan ürünü temiz cilde uygulamak gerekiyor.

10. Klasikten vazgeçemeyenlere Dunlop Deo Classıc

Terlemeye karşı en iyi erkek deodorant markalarından biri de Dunlop Deo Classic. Kalıcılığı ve kalitesi ile fark yaratan ürün, klasikten vazgeçmeyenler için harika bir seçenek. Üst notasında tarhun, kişniş ve misket limonu olan deodorant; orta notada sardunyayı, dip notada ise sandal ağacı ile vanilya ve kehribarı kullanıyor. Bu sayede eşsiz bir kokuya sahip olan ürün, ter kokusuna karşı gün boyu süren tam koruma sağlıyor.

11. Alüminyum içermeyen formülü ile Fa Freshly Free Deosprey

Cilde dost bir formüle sahip Fa Freshly Free Deosprey, alkol ve alüminyum tuzu içermiyor. Bu nedenle cilt üzerinde nazik ve yumuşak bir his bırakıyor. Misket limonu ve zencefilin eşsiz aroması ile hazırlanan ürün, 48 saate kadar süren etkin bir koruma sağlıyor. İçeriğinde yer alan magnezyum kompleksi, hem koku kontrolü sağlıyor hem leke oluşumunu engelliyor. Uzun süre kalıcı ferahlık sağlayan deodorant, terlemeye bağlı kötü kokuları engelliyor. Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalamak ve 10-15 cm uzaktan sıkmak gerekiyor.

12. Blade Cooler Erkek Deodorant ile tüm gün ferah hissedebilirsiniz

Terlemeye ve ter kokularına karşı gün boyu süren etkili bir koruma sağlayan Blade Cooler Erkek Deodorant, kalıcı kokusu ile kendinizi güvende hissetmenize yardım ediyor. Odunsu ve taze kokuları birleştiren ürün, pudrasız formülü sayesinde kıyafetlerde iz bırakmıyor. Deodoranttan maksimum seviyede fayda sağlamak için duş sonrası temiz cilde 10-15 cm uzaktan uygulamak gerekiyor. Koltuk altı ve boyun gibi bölgelerde rahatlıkla kullanılabiliyor.

13. Axe Cep Parfümü Apollo, her yerde sizinle



Gittiğiniz her yere deodorantınızı taşımaya ne dersiniz? Axe Cep Parfümü Apollo, küçük tasarımı sayesinde her an yanınızda. Cebinizde rahatça taşıyabileceğiniz deodorant, küçük boyutuna rağmen 250 spreye kadar kullanılabiliyor. Alerjen içermeyen özel formülü, cildinize zarar vermeden uzun süre koruma sağlıyor. Kalıcı kokusu sayesinde gün boyu rahat hissetmenize imkan tanıyan ürün, ilk kullanımdan itibaren farkını hissettiriyor. Taze ada çayı ve yeşil meyvelerin canlandırıcı kokuları ile 48 saate kadar süren bir ferahlık sağlıyor.

14. Kalıcı koku teknolojisine sahip Old Spice Bearglove



İddialı erkekler için özel olarak üretilen Old Spice Bearglove; canlandıran, erkeksi ve ferahlatan bir kokuya sahip. Pudrasız deodorant, sarı leke ve beyaz iz bırakmayan formülü sayesinde konforlu bir kullanım sunuyor. Kalıcı koku teknolojisine sahip ürün, 1 kere sıksanız bile parfüm kokusunu gün boyu hissetmenizi sağlıyor. Dinamik bir hayat için en iyi seçeneklerden biri olan deodorant, antialerjik olduğu için cildi tahriş etmiyor.

