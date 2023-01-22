İstenmeyen tüylerden acısız kurtulmanızı sağlayacak doğal yöntemler

Kadınlara tüyleri üzerine yapılan baskılar oldukça can sıkıcı olabiliyor. Özel günlerden önce tüyleri almak çok zamanımızı alabiliyor. Bu nedenle zaman harcamamak için istenmeyen tüyler kesin olarak kurtulmanın yolları aranıyor. Evde yapılan bazı karışımlar istenmeyen tüyleri gidermekte başarılı sonuçlar sağlıyor.
Yüzümüzde çıkan tüyler birçok nedene bağlı olarak artış gösterebiliyor. Polikistik over sendromu, hirsutizm, hormonal bozukluklar, genetik, yanlış beslenme ve zararlı cilt bakımları ciltte tüylenmelere neden olan temel etkenler arasında yer alıyor.
Malzemeler
2 orta boy soğan
10-12 fesleğen yaprağı
Yapılışı ve kullanımı:
Sonuçlar: Soğan saç büyümesini kolaylaştırdığı için aslında sizin için son derece faydalıdır. Ancak fesleğen ile birlikte kullanıldığında ters etki yaparak istenmeyen yüz tüylerinden kurtulmanıza yardımcı olur.
Malzemeler
1 çay kaşığı lavanta yağı
4-6 damla çay ağacı yağı
Yapılışı ve kullanımı:
Lavanta yağı ile çay ağacı yağını bir kapta karıştırın.
Yağ karışımını bir pamuk topuyla yüz kıllarına uygulayın.
En az 3 ay boyunca günde 2-3 kez yapın.
Sonuçlar: Lavanta ve çay ağacı yağı, istenmeyen tüylerin giderilmesine yardımcı olan anti-androjenik özelliklere sahiptir.
Malzemeler
1 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı su
Yapılışı ve kullanımı:
Sonuçlar: Bu soyulabilen maske, tüm istenmeyen tüyleri anında alır ve ölü cilt hücrelerini mükemmel şekilde temizler.
Malzemeler
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 olgun muz
Yapılışı ve kullanımı:
Sonuçlar: Yulaf ezmesi, onu yüz cildi için iyi bir peeling maddesi yapan grenli bir dokuya sahiptir.
Malzemeler
1 yumurta
1/2 yemek kaşığı mısır nişastası
1 yemek kaşığı şeker
Yapılışı ve kullanımı:
Sonuçlar: Yumurta akı , yüzünüzdeki tüylere güçlü bir şekilde yapışır ve onları mağazadan satın aldığınız ağda kadar mükemmel bir şekilde yolar.
Malzemeler
1 yemek kaşığı tatlandırılmamış jelatin tozu
3 yemek kaşığı tam yağlı süt
Birkaç damla limon suyu
Yapılışı ve kullanımı:
Sonuçlar: Maske son derece yapışkandır ve tüm istenmeyen tüyleri anında soyabilir . Ayrıca siyah noktalardan ve ölü cilt hücrelerinden kurtulmanıza yardımcı olabilir.