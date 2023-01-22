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İstenmeyen tüylerden acısız kurtulmanızı sağlayacak doğal yöntemler

22.01.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzde ve vücutta çıkan istenmeyen tüyler birçok kadın için büyük problemler arasında yer alıyor. İstenmeyen tüyleri almak için epilasyona tonlarca para vermek istemeyen ve ağdanın acısından hoşlanmayan kadınlar istenmeyen tüylerden kurtulmak için doğal yöntemler arıyor. Aşağıda yer alan doğal karışımlar ile tüylerinize veda edebilirsiniz.

İstenmeyen tüylerden acısız kurtulmanızı sağlayacak doğal yöntemler

Kadınlara tüyleri üzerine yapılan baskılar oldukça can sıkıcı olabiliyor. Özel günlerden önce tüyleri almak çok zamanımızı alabiliyor. Bu nedenle zaman harcamamak için istenmeyen tüyler kesin olarak kurtulmanın yolları aranıyor. Evde yapılan bazı karışımlar istenmeyen tüyleri gidermekte başarılı sonuçlar sağlıyor.

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Yüzümüzde çıkan tüyler birçok nedene bağlı olarak artış gösterebiliyor. Polikistik over sendromu, hirsutizm, hormonal bozukluklar, genetik, yanlış beslenme ve zararlı cilt bakımları ciltte tüylenmelere neden olan temel etkenler arasında yer alıyor.

İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTULMAK İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER

SOĞAN VE FESLEĞEN

Malzemeler
2 orta boy soğan
10-12 fesleğen yaprağı

Yapılışı ve kullanımı:

  • Bir soğanın katmanları arasındaki derinin ince, şeffaf zarlarını bulun.
  • Bir macun yapmak için zarları fesleğen yapraklarıyla ezin.
  • Macunu istenmeyen tüylere uygulayın ve yaklaşık 20-25 dakika bekletin.
  • Ilık suyla yıkayın.
  • 1-2 ay boyunca haftada 3-4 kez yapın.

Sonuçlar: Soğan saç büyümesini kolaylaştırdığı için aslında sizin için son derece faydalıdır. Ancak fesleğen ile birlikte kullanıldığında ters etki yaparak istenmeyen yüz tüylerinden kurtulmanıza yardımcı olur.

LAVANTA YAĞI VE ÇAY AĞACI YAĞI

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Malzemeler
1 çay kaşığı lavanta yağı
4-6 damla çay ağacı yağı

Yapılışı ve kullanımı:

Lavanta yağı ile çay ağacı yağını bir kapta karıştırın.
Yağ karışımını bir pamuk topuyla yüz kıllarına uygulayın.
En az 3 ay boyunca günde 2-3 kez yapın.

Sonuçlar: Lavanta ve çay ağacı yağı, istenmeyen tüylerin giderilmesine yardımcı olan anti-androjenik özelliklere sahiptir.

BAL VE ŞEKER

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Malzemeler
1 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı su

Yapılışı ve kullanımı:

  • Şekeri bir kaba alıp üzerine bal ve suyu ekleyin.
  • Karışımı, şeker eriyene ve sıvılarla karışana kadar yaklaşık 30 saniye mikrodalgaya koyun.
  • Macunu yüzünüzün istenmeyen tüyleri olan kısımlarına uygulayın.
  • Uygulanan karışımın üzerine bir bez parçası yerleştirin ve birkaç saniye soğumaya bırakın.
  • Şeridi tüyünüzün büyüdüğü yönün tersine doğru çekin.

Sonuçlar: Bu soyulabilen maske, tüm istenmeyen tüyleri anında alır ve ölü cilt hücrelerini mükemmel şekilde temizler.

YULAF EZMESİ VE MUZ

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Malzemeler
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 olgun muz

Yapılışı ve kullanımı:

  • Bir muz alın ve bir macun yapmak için ezin.
  • Yulaf ezmesini ve ezilmiş muzu bir kapta karıştırın.
  • İstenilen bölgelere bol miktarda macun sürün ve dairesel hareketlerle ovun.
  • Macunu 15-20 dakika bekletin ve ardından soğuk suyla yıkayın.
  • Haftada 1-2 kez tekrarlayın.

Sonuçlar: Yulaf ezmesi, onu yüz cildi için iyi bir peeling maddesi yapan grenli bir dokuya sahiptir.

YUMURTA VE MISIR NİŞASTASI

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Malzemeler
1 yumurta
1/2 yemek kaşığı mısır nişastası
1 yemek kaşığı şeker

Yapılışı ve kullanımı:

  • Bir yumurtayı kırın ve beyazını bir kaba alın.
  • Üzerine şeker ve mısır nişastasını ekleyin ve pürüzsüz bir macun yapmak için malzemeleri iyice karıştırın.
  • Macunu yüzünüze uygulayın ve yaklaşık 20-25 dakika kurumasını bekleyin.
  • Macun yeterince sertleştiğinde, alın ve yırtın.
  • Haftada 2-3 kez tekrarlayın.

Sonuçlar: Yumurta akı , yüzünüzdeki tüylere güçlü bir şekilde yapışır ve onları mağazadan satın aldığınız ağda kadar mükemmel bir şekilde yolar.

JELATİN VE SÜT

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Malzemeler

1 yemek kaşığı tatlandırılmamış jelatin tozu
3 yemek kaşığı tam yağlı süt
Birkaç damla limon suyu

Yapılışı ve kullanımı:

  • Bir kapta jelatini süt ve limon suyu ile karıştırın.
  • Karışımı mikrodalgada 15-20 saniye ısıtın.
  • Karışımı mikrodalgadan çıkardıktan sonra birkaç saniye soğumaya bırakın ve ardından doğrudan yüzünüze uygulayın.
  • Maskeyi yüzünüzde 5 dakika bekletin, ardından parmaklarınızla soyun.

Sonuçlar: Maske son derece yapışkandır ve tüm istenmeyen tüyleri anında soyabilir . Ayrıca siyah noktalardan ve ölü cilt hücrelerinden kurtulmanıza yardımcı olabilir.

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