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İstenmeyen tüylerden kurtulmanın doğal yolu: Soğan suyu kürü

14.07.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta kadınlar olmak üzere herkesin aklına takılan ve “keşke olmasa” dediği istenmeyen tüyleri vardır. Erkekler genelde sırt bölgesinde oluşan kıllardan rahatsız olurken kadınlar ise bacak ve koltuk altı gibi bölgelerde çıkan tüylerden rahatsız olur. İstenmeyen tüylerle ilgili bir arayış içindeyseniz acısız ve doğal bir önerimiz var. Doğanın bahşettiği faydalı besinlerden biri olan soğan ile yapacağınız soğan kürü sayesinde istenmeyen tüylere veda edebilirsiniz.

İstenmeyen tüylerden kurtulmanın doğal yolu: Soğan suyu kürü

İstenmeyen tüyler başta kadınlar olmak üzere askında çoğu kişinin şikâyet ettiği konulardan biridir. İstenmeyen tüylere doğanın en faydalı besinlerinden biri olan soğan ile veda edebilirsiniz. Soğan kürünü deneyerek istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz. Acısız ve doğal olan soğan kürü sayesinde vücudunuzda çıkan istenmeyen kıllara veda edebilir aynı zamanda ağda işlemi sonrasında cildin çok daha pürüzsüz olması için uygulayabilirsiniz.

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SOĞAN KÜRÜ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Soğan kürü ile istenmeyen tüylerden kurtulabileceğiniz gibi aynı zamanda cildinizin çok daha pürüzsüz ve parlak olmasını sağlayabilirsiniz. Soğan kürünün kıl köklerini zayıflatma etkisi bulunmasından kaynaklı, kıl kökleri güçsüzleşerek tekrar kılın aynı güçte çıkmasının önüne geçmektedir.

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SOĞAN KÜRÜ TARİFİ

Soğan kürünü istenmeyen tüylerinizde uygulamak için yapmanız gereken ilk şey, bir adet soğanı rendelemek olacaktır. Rendelediğiniz soğanın suyunu çıkarın ardından elde ettiğiniz suyu, ağda sonrasında güzelce cildinize yedirin. Ağda sonrasında süreceğiniz soğanın suyunu takribi olarak 1 saat kadar cildinizde bekletin. Ardından cildinizi yıkayın. Bu işlemi tekrarlamanız kıl köklerinin güçsüzleşmesine yardımcı olurken, cildin çok daha pürüzsüz olmasını sağlamaktadır.


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