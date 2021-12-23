İstenmeyen tüylere kesin çözüm: En iyi erkek tüy dökücü krem çeşitleri

İstenmeyen tüyler yalnızca kadınların değil erkeklerin de canını sıkan bir konu. Günümüzde bu tüylerden kurtulmanın birçok farklı yolu bulunsa da en sık kullanılan yöntemlerden biri de tüy dökücü krem kullanmak. "Erkekler tüy dökücü krem kullanabilir mi?" diye düşünüyorsanız erkeklere özel üretilen farklı tüy dökücü krem çeşitlerine mutlaka göz atmalısınız. İstenmeyen tüylerle mücadelenin pratik yollarından biri olan bu ürünleri sizler için inceledik.

1. 3-6 dakikada pratik çözüm!

İstenmeyen tüylerden hızlı, pratik ve acısız bir şekilde kurtulmak için bu alanda sunduğu ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken Veet markasının erkekler için özel olarak ürettiği tüy dökücü kreme bakabilirsiniz. Sırt, göğüs, kol, koltuk altı ve kasık bölgelerinde kullanıma uygun olan bu tüy dökücü krem ile 3-6 dakika gibi son derece kısa bir sürede etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. Veet'in erkeklere özel olarak ürettiği tüy dökücü krem, istenmeyen tüylerden kurtulmaya yardımcı olmasının yanı sıra hem cildi 24 saate kadar nemlendiriyor hem Smooth&Fresh teknolojisi sayesinde ciltte kötü kokuya sebep olmuyor. Ancak ürünün baş, yüz, göz, kulak, burun, anüs etrafı, genital bölge, göğüs uçları ve vücudun diğer bölgelerinde kullanıma uygun olmadığını hatırlatmakta fayda var.

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2. Bitkisel formüllü ürünleri seviyorsanız...

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Hem istenmeyen tüylerden kurtulmak hem uzun vadede tüylerinizin incelmesini sağlamak istiyorsanız tüy dökücü krem konusunda uzman markalardan olan Bioder'in erkeklere özel ürettiği kremi sizin için iyi bir tercih olabilir. Son derece pratik bir kullanım sunan bu tüy dökücü krem sırt, göğüs, kol, koltuk altı ve kasık bölgelerinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Bioder Tüy Dökücü Krem, istenmeyen tüylerden etkili bir şekilde kurtulmaya yardımcı olurken cildi 24 saate kadar nemlendiriyor ve gelişmiş koku teknolojisi sayesinde kötü koku oluşumunun önüne geçiyor. Bu tüy dökücü kremi baş, yüz, kulak, burun, anüs etrafı, genital bölge gibi hassas bölgelere uygulamamak gerekiyor. Ayrıca hassas ciltler için en fazla 3 dakika, normal ciltler için ise en fazla 6 dakika bekletilmesi öneriliyor.

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3. 5 Dakikada pürüzsüz bir cilt için Sesu!

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Tüylerden kurtulup 5 dakika içinde pürüzsüz bir cilde kavuşmak için ağda bantlarından erkekler için tüy dökücü kremlere kadar geniş ürün yelpazesiyle bilinen Sesu tecrübesine vücudunuzu teslim edin! Markanın 5 dakika gibi kısa bir sürede ve pratik bir şekilde tüylerden kurtulmaya yardımcı olan ürünü, özel olarak geliştirilmiş formülü sayesinde uygulama sonrası cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Ayrıca içeriğinde bulunan E vitamini sayesinde cildi besleyerek nemini korumasına yardımcı olan ürün, Aromaguard teknolojisi sayesinde kötü kokuyu hapsediyor. Güzel kokusuyla da kullanım sırasında hoş bir deneyim sunuyor. Kremi 10 dakikadan fazla vücutta bekletmemek gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

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4. Hem istenmeyen tüylerden kurtulmak hem kararmaları önlemek istiyorsanız...

İstenmeyen tüylerle vedalaşırken ciltte oluşan kararmaların da önüne geçmek istiyorsanız son derece zahmetsiz ve pratik bir kullanıma sahip olan Ice Therapy Tüy Dökücü Krem'den yardım alabilirsiniz. Ürün, içeriğinde bulunan bileşenler ile soğutucu bir etki yaratıyor ve ciltteki tüylerin soğuk etkisiyle dökülmesini sağlıyor. 5 dakika gibi kısa bir süre içinde pratik ve acısız bir şekilde tüylerden kurtulmaya yardımcı olan ürün, nemlendirici özelliği sayesinde tüyler döküldükten sonra ciltte oluşabilecek kuruluk hissinin önüne geçiyor. Ayrıca özel formülü sayesinde tüm kıl köklerini dökerek ciltteki kararmaları önlüyor.

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5. Eski ve bilindik markaları sevenlere...

İstenmeyen tüylerden kurtulmanızı sağlayacak erkeklere özel üretilmiş bir tüy dökücü krem arayışınız varsa uzun zamandır bu alanda geliştirdiği ürün çeşitleriyle dikkat çeken Depitak markasının tüy dökücü kremini kullanabilirsiniz. Markanın özellikle acil durumlarda son derece pratik bir çözüm sunan ürünü, özel geliştirilmiş formülüyle kısa bir süre içerisinde istenmeyen tüylerden kurtulmanızı sağlıyor. Uygulandıktan sonraki 4 dakika içinde etki gösteren bu kremi, tüylerden kurtulmak istediğiniz bölgeye dikey çizgiler halinde sürerek tüyleri kapatacak şekilde yaydıktan sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Kremi tamamen temizledikten sonra cildinizi bol ılık suyla, sabunsuz bir şekilde durulamanız tavsiye ediliyor. Yıkama sonrası ise uygulama yapılan bölgeyi nazikçe, ovalamadan kurulamakta fayda olduğunu unutmayın.

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6. Ciltte ipeksi bir dokunuş için...

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Hem tüylerden acısız ve pratik bir şekilde kurtulmak hem de ipeksi bir cilde kavuşmak isteyen erkekler için tüy dökücü krem önerisinde bulunurken Sxiagnian markasının nazik ve bitkisel ağırlıklı formüle sahip olan tüy dökücü kreminden söz etmemek olmaz. Markanın hem kadınların hem erkeklerin kullanımına uygun olarak formüle edilmiş unisex ürünü; yüz, koltuk altı, el ve bacakların yanı sıra hassas bölgelerde de kullanıma uygun. İstenmeyen tüyleri pratik bir şekilde ortadan kaldırırken cildi tahriş etmeyen krem, işlem sonrasında ciltte nemli bir his bırakıyor. Nazik formülü ile tüm cilt tipleri için uygun olan ürün, tüylerinden pratik bir şekilde kurtulmak isteyenlere harika bir alternatif sunuyor.

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7. Tüm cilt tiplerine uygun bir ürün!

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Cilt tipiniz ne olursa olsun uyum sağlayacak, tüylerden kurtulmanıza yardımcı olacak bir ürün arıyorsanız Biowet markasının erkekler için özel olarak geliştirdiği tüy dökücü krem sizin için uygun bir seçenek olabilir. Ürün, formülünde bulunan tüy azaltıcı ekstre sayesinde kısa bir sürede istenmeyen tüylerden arındırırken tüy görünümünün azalmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda cildi nemlendiren tüy dökücü krem, uygulama sonrasında pürüzsüz bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor. 3-4 dakika gibi kısa bir sürede sonuç vermesi de bir diğer artısı!

Biowet For Men Tüy Dökücü Krem'i detaylı bir şekilde incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

8. "Hem istenmeyen tüylerden arındırsın hem hoş bir kokusu olsun" diyorsanız...

Hassas ciltliyseniz ve istenmeyen tüylerden kurtulmanıza yardımcı olacak erkek tüy dökücü krem tavsiyesine ihtiyacınız varsa Body Natur markasının size özel ürettiği kreme bakabilirsiniz. Kalın ve kaba erkek tüylerini almak için özel olarak formüle edilmiş bu tüy dökücü kremle 5 dakika içinde istenmeyen tüylerden kurtulmak mümkün. Aloe vera ve Shea yağı ile zenginleştirilmiş içeriği sayesinde cildi korurken aynı zamanda nemlendiren krem, çifte fayda sağlıyor! Ayrıca ürün, tüyleri yok etmenin yanı sıra büyümelerini de geciktiriyor.

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9. İstenmeyen tüylerden kurtulurken lavanta ferahlığını deneyimleyin...

İstenmeyen tüylerden pratik bir şekilde kurtulmak için ihtiyacınıza uygun bir erkek tüy dökücü önerisi arıyorsanız Vi-Vet markasına mutlaka bakmalısınız. Özel formülü sayesinde cilde zarar vermeyen ve tüylerin biyolojik yapısını değiştirerek 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde dökülmesini sağlayan bu krem; bacak, kol ve koltuk altı bölgesinde rahatlıkla kullanılabiliyor. İçeriğindeki E vitamini ile hücreleri yenileyip cildi nemlendirirken lavanta içeriğiyle de ferahlık ve hoş koku veriyor.

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10. Hassas ciltlere özel bir ürün arayanlara!



Hassas ciltlere özel bir tüy dökücü krem arıyorsanız Leganza Men Tüy Dökücü Krem'i tercih edebilirsiniz. Ürün, kısa sürede istenmeyen tüylerden kurtulmanızı sağlarken içeriğindeki yeşil çay özü ile cildi nemlendiriyor, yumuşatıyor ve canlandırıyor. "Erkek tüy dökücü krem nasıl kullanılır?" diye düşünmenize gerek yok! Kalın bir tabaka halinde uygulayıp 10-15 dakika kadar bekledikten sonra pratik bir şekilde tüylerden kurtulmanız mümkün. Uyguladığınız bölgeyi iyice durulayıp kuruladıktan sonra ekstra nem sağlamak için nemlendirici sürmekte fayda olduğunu unutmayın. Leganza ile tüyler artık sizin için dert değil!

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