İster iOS 14 deyin ister iPhoneOS: İşte yeni iOS ile iPhone'lara gelmesi beklenen yenilikler!

iOS 14 için beklenen gün artık geldi. Bu akşam WWDC 2020 etkinliği içi hepimiz ekranların başına geçeceğiz ve Apple'ın tanıtacağı iOS 14'ü veya iPhoneOS'u takip edeceğiz. Apple tarafı da artık etkinlik için hazır durumda. TSİ 20:00'da başlayacak iOS 14 etkinliği için son hazırlıklarını tamamlanmak üzere. Daha önceki iOS sürümleri gibi iOS 14'e dair de bazı sızıntılarla günler boyu karşılaştık. Bir çoğunu sizlerle, bu satırlar aracılığıyla paylaştık. Hatta iOS 14'ün erken bir test sürümü sızdırılmış, güncelleme ile gelecek birçok yenilik bu test sürümü ile açığa çıkartılmıştı. Peki bu sızıntılarda neler gördük, iddialar ışığında iOS 14 ile gelecek yenilikler neler?

İşte iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yenilikler!

1) Ana ekran liste görünümü Ana ekrana Apple bir liste görünümü kazandıracak gibi görünüyor. Bu listeleme sayesinde uygulamalar bir sıra halinde görüntülenebilecek ve filtrelenebilecek. Örneğin; Sadece bildirim gelen uygulamaları göstermek mümkün olacak.

2) Widget'lar Android tarafında yer alan Widget'lar iOS 14 ile iPhone'lara da gelebilir. Sızıntılara göre Apple, birçok uygulamaya widget desteği sağlayacak böylece uygulama hakkındaki bilgilendirici detaylar widget'lar sayesinde görüntülenebilecek.

3) Yeni Fitness uygulaması: Seymour Apple, sağlık uygulamasının dışında yeni bir Fitness uygulaması da geliştiriyor. Bu uygulamada çeşitli egzersizler yer alacak. Hatta egzersizlerin videolarına ulaşmak bile mümkün olacak. Uygulama iOS 14 ile birlikte iPhone, iPad, Apple Watch hatta Apple TV'ye eklenecek.

4) Gelişmiş iMessage iOS 14 ile birlikte iMessage da bir takım geliştirmelere sahne olacak. Grup sohbetlerine tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi @ ifadeleri ile kişiler etiketlenebilecek. Ayrıca mesajlar geri alınabilecek, mesajlar okunmadı olarak işaretlenebilecek.

5) Safari Safari kullanıcılarının en büyük dertlerinden biri iOS 14 ile bitebilir. Safaride gezinen kullanıcılar, yabancı bir siteye giriş yaptıklarında otomatik çeviri özelliğinden yararlanamıyordu. Bu da Safari'yi Google Chrome'a karşı dezavantajlı bir konuma düşürüyordu. iOS 14 ile birlikte Safari'ye çeviri özelliğinin eklenmesi öngörülüyor.

6) Yeni çoklu uygulama ekranı iOS 14'ün dillendirildiği ilk günlerde bir sızıntı karşımıza çıkmış ve o sızıntıda iOS 14'ün çoklu ekranı görme fırsatımız olmuştuk. O sızıntıya göre iPhone çoklu ekran ekranında uygulama boyutlarının küçülecek ve böylece ekrana aynı anda dört ekranın birden sığabilecek. Xiaomi telefonlarda bulunan görev kilitleme özelliği iOS 14'e de eklenecek. Bu sayede arka planda uygulamalar hiçbir şekilde kapanmayacak.

7) Yeni Podcast uygulaması Apple Podcast yayınlarına Spotify'da olduğu gibi For You (Senin için) önerileri getirecek. Ayrıca MSN Messenger'daki şu an bunu dinliyor özelliği gibi bir eklenti, Podcastlere eklenecek ve Apple kullanıcıları Podcasts uygulamasında arkadaşlarının ne dinlediğini görebilecek.

8) Artırılmış Gerçekliğin yeni adı: Apple Gobi Gobi adlı yeni bir uygulama sayesinde Apple, Artırılmış gerçeklik konusunda en ciddi adımlarından birini atacak. Bu uygulama ile ürünler ve ürünlerin özellikleri AR ışığında gösterilebilecek.

9) Apple CarKey Bu özellik sayesinde iPhone aracılığıyla, CarKey destekleyen otomobillerin kapılarını açmak hatta motorunu çalıştırmak mümkün olacak.