İster iOS 14 deyin ister iPhoneOS: İşte yeni iOS ile iPhone'lara gelmesi beklenen yenilikler!

7) Yeni Podcast uygulaması

Apple Podcast yayınlarına Spotify'da olduğu gibi For You (Senin için) önerileri getirecek. Ayrıca MSN Messenger'daki şu an bunu dinliyor özelliği gibi bir eklenti, Podcastlere eklenecek ve Apple kullanıcıları Podcasts uygulamasında arkadaşlarının ne dinlediğini görebilecek.