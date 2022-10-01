İster kampta ister başka yerde kullabileceğiniz en iyi telsiz model ve markaları

Online alışveriş, zamandan tasarruf ederek alışveriş yapmayı kolaylaştırsa da müşterilere binlerce ürün seçeneği sunmasıyla karar vermeyi de zaman zaman zorlaştırabiliyor. Siz de ihtiyaç duyduğunuz telsizi seçmekte zorlanıyorsanız ikili veya tekli telsizlerden kulaklı modellere, bilgisayarda programlanabilen cihazlardan "bas konuş" özellikli ürünlere kadar birbirinden işlevsel ve her bütçeye uyan telsiz çeşitlerinin detaylarını yazımızda bulabilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Yerli ve kaliteli: Aselsan İkili El Telsizi

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Güvenilir olmaları ve uzun yıllar sorunsuz kullanılmaları nedeniyle iletişim kurmak için tercih sebebi olan telsizler; kamu kurumlarından şantiyelere, spor salonlarından kamp yerlerine ve fabrikalara kadar birçok yerde tercih edilir. Aselsan İkili El Telsizi de yerli üretim modeller arasında gerek kurumsal gerek bireysel ihtiyaçlar için en sık tercih edilen telsizler arasında yer alır. 10 km'ye kadar görüşme mesafesi ve aydınlatmalı LCD ekranı bulunan telsizle diğer tüm PMR 446 telsizlerle iletişim sağlayabilirsiniz. On farklı çağrı uyarı seçeneği olan ürünü şarj edilebilir pilleri ve şarj aletiyle saatlerce kullanabilirsiniz.

2. Gürültü azaltma özelliğine sahip: Baofeng 2 Adet Siyah Telsiz

Kamp, doğa gezisi veya tırmanış yaparken ihtiyaç hâlinde ekip arkadaşlarınızla iletişimde olmak için bir telsiz arıyor ve "Benim için en iyi telsiz hangisi?" diye düşünüyorsanız Baofeng 2 Adet Siyah Telsiz'i tercih edebilirsiniz. Gürültü azaltma özelliğiyle konuşmaların daha net duyulmasını sağlayan ürünü 1 ila 6 km menzil aralığında kullanabilirsiniz. Pil tasarrufu sağlayan ve el feneri özelliği bulunan telsizi, küçük ve hafif oluşu sayesinde rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. 16 kanal kapasitesine sahip olan ürünle sesli mesaj bırakabilirsiniz. Paket içerisinde şarj cihazı ve kulaklığın da olduğu ürünü tercih ederek uzun yıllar boyunca kullanmaya devam edebilirsiniz.

3. 15 km kullanım mesafesi sunan: GYQ Q75 Pmr El Telsizi

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Kabloya ihtiyaç duymadan radyo sinyalleriyle haberleşmeyi sağlayan telsizler, telefonun çekmediği veya şarjının bittiği durumlarda kullanıcılara büyük kolaylık sağlar. Siz de işiniz veya kamp ve balıkçılık gibi hobileriniz için bir telsize sahip olmak istiyor ancak "Telsiz nasıl kullanılır?" diye kara kara düşünüyorsanız doğru kısaca açıklayalım. GYQ Q75 Pmr El Telsizi'ni, üzerindeki konuşma tuşuna basılı tutarak kolayca kullanabilir; hızlıca şarj edebilir ve her yere yanınızda taşıyabilirsiniz. Fener özelliği sayesinde ürünü gece ve karanlık ortamlarda aydınlatma amaçlı da tercih edebilirsiniz. 15 km'ye kadar geniş kullanım alanına sahip cihazla kesintisiz iletişim kurmanın tadını çıkarın.

4. Zorlu şartlarda bile yüksek çekim gücü: BAOFENG Uv-82 Dual Band Telsiz

En iyi telsiz markalarından biri olan BaoFeng'in BAOFENG Uv-82 Dual Band Telsiz modeli, en çok tercih edilen telsizler arasında yer alır. Avcılıkla uğraşanlardan şantiye çalışanlarına, güvenlik sektöründe çalışanlardan kampçılıkla uğraşanlara kadar birçok farklı alandaki kişinin kullandığı telsiz ile zorlu coğrafi koşullarda dahi net şekilde iletişim kurabilirsiniz. Çift kanal desteği, fener modu ve acil alarm özelliği bulunan ürünü bir defa şarj ettikten sonra güçlü bataryası sayesinde saatlerce kesintisiz kullanabilirsiniz. Telsizden telsize ses aktarımını gürültülü ortamlarda bile oldukça net şekilde yapan telsiz, toz ve darbelere karşı dayanıklı olduğu için uzun yıllar size eşlik edecek.

5. Hafif ve ergonomik tasarım: Retevis 4 Adet Pmr El Telsizi

Hafif ve ergonomik tasarımıyla hem kullanım hem taşıma kolaylığı sunan Retevis 4 Adet Pmr El Telsizi'ni ekip arkadaşlarınızla kesintisiz iletişim kurmak için otellerden kamp alanlarına, hastanelerden ofislere kadar birçok yerde tercih edebilirsiniz. Uygun telsiz kodlarını belirleyerek bütün ekibinizle net bir bağlantı kurabilirsiniz. Bu alanlar dışında balıkçıların, motosikletçilerin, bisikletçilerin de birbiriyle iletişim kurmasını oldukça kolaylaştıran ürünün kulaklık hediyesi sayesinde cihazı elinize dahi almadan kullanabilirsiniz. Telsiz aracılığıyla 5 ila15 km aralığındaki bütün PMR 446 telsizlerle haberleşebilirsiniz.

6. Uzun pil ömrü sunan: Motorola T82 Extreme İkili Telsiz

16 kanal kapasitesine ve 10 km kullanım menziline sahip olan Motorola T82 Extreme İkili Telsiz'i 18 saat boyunca kesintisiz iletişim kurmak için kullanabilirsiniz. Modelin fener özelliği sayesinde karanlık ortamlarda çevrenizi net bir şekilde görebilir ve tehlikelerden korunabilirsiniz. Cihazı elinizde tutmak istemediğinizde bel klipslerini kullanarak belinize asabilir veya bileklikleri sayesinde bileğinizde taşıyabilirsiniz. Hediye kulaklıları kullanarak ürünle kolay bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Nikel-metal hidrit şarj edilebilir pille çalışan cihazı titreşimli alarm ve tuş cihazı kilidi sayesinde rahatça kullanabilirsiniz.

7. Otomatik güç tasarrufu: Proware Sarı 2'li Telsiz

İletişim aralığı 6 ila 8 km arasında olan ve sekiz dar bantlı kanal kapasitesi bulunan Proware Sarı 2'li Telsiz'i ister kulaklıkla ister kulaklıksız olarak kullanabilirsiniz. Ürünün otomatik güç tasarrufu fonksiyonu sayesinde cihazı bir defa şarj ettikten sonra uzun süre görüşme gerçekleştirebilirsiniz. On farklı çağrı melodisi arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Kolay kullanımlı ilk ayarlama sonrası bas konuş özelliği sayesinde telefona erişiminiz olmadığında veya telefonun çekmediği durumlarda rahatlıkla iletişimde bulunabilirsiniz. Pratik kullanıma önem veriyor ve hayatınızı kolaylaştıracak bir telsiz almak istiyorsanız en iyi telsiz markası arasında yer alan Proware markasına şans verebilirsiniz.

8. Bilgisayarla programlama seçeneği sunan: Valkyrie 2'li El Telsiz Seti

16 kanal kapasitesine sahip ve 400-470 MHz frekans aralığında çalışan Valkyrie 2'li El Telsiz Seti'ni ister doğada ister kapalı alanlarda kaliteli ve kesintisiz bağlantı için kullanabilirsiniz. Düşük pil uyarısı ve güç tasarruf modu bulunan cihazı paket içeriğinde yer alan askı ipleri ve kemer tokaları sayesinde hem belinize takarak hem kolunuza veya boynunuza asarak taşıyabilirsiniz. Telsiz ayarlarını bilgisayarla programlayabilirsiniz. Monitör fonksiyonu ve LED ışık özelliği bulunan telsizi aynı vox frekansına getirdiğiniz farklı türdeki telsizlerle iletişime geçmek için kullanabilirsiniz.

9. Profesyonel tasarım ve kolay kullanım: Aselsan A446 Ekranlı El Telsizi

Aselsan A446 Ekranlı El Telsizi; arama kurtarma ve güvenlik personelleri tarafından profesyonel iş hayatında kullanılabileceği gibi isteyen herkes tarafından avcılık, kampçılık, doğa yürüyüşü gibi hobi amaçlı da tercih edilebilir. Yüksek özellikli, sağlam ve kolay kullanılabilir oluşuyla tercih sebebi olan cihazın 15 km görüşme mesafesi var. Aydınlatmalı ekranı ve LED fener özelliğiyle gece kullanımında da oldukça işlevsel olan ürüne isteğe bağlı kulaklık bağlanabilir. Sekiz kanal hafızası bulunan telsiz, eller serbest kullanım olanağı sunar. 185 gram ağırlığıyla rahatça taşınabilen ürünün paket içeriğinde telsizin yanı sıra şarj cihazı, adaptör, batarya ve klips mevcut.

10. Ekonomik bir seçenek: Zastone Axe Tools El Telsizi

Muadillerine göre oldukça ekonomik bir seçenek olan Zastone Axe Tools El Telsizi, sağlam kasasıyla dikkat çeker. Paket içeriğinde telsiz, anten, kemer klipsi, batarya, şarj adaptörü ve taşıma ipi yer alır. Kullanılması ve ayarlanması oldukça kolay ürün, el feneri özelliğiyle geceleri de rahatlıkla tercih edilebilir. Sağlam ve dayanıklı olan telsiz, uzun yıllar kullanılabilir. İster hobi aktivitelerinde ister iş hayatında kullanılmak için oldukça yeterli olan cihaz, tam bir fiyat performans ürünü. Siz de hem kaliteli hem bütçe dostu bir telsiz arayışındaysanız ürün tam da size göre!