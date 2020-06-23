İster Safari kullanın ister Chrome: iOS 14 tarayıcınızı seçmenize izin veriyor!

WWDC 2020 artık geride kaldı. Apple'ın online olarak gerçekleştirdiği etkinliğinde şüphesiz gözler en çok yeni iOS 14'ün üzerindeydi. iOS 14 widget desteği, uygulama kütüphanesi ve App Clips gibi birçok destekle geliyordu. Ancak gözden kaçan bir detay vardı. O detay da iOS 14'ün tarayıcı kısmında yer alıyordu.

İOS 14 İLE SAFARİ ZORUNLULUĞU KALKTI

iPhone kullanıcıları, iOS 13'te Safari dışında başka bir tarayıcıyı varsayılan tarayıcı olarak ayarlayamamaktan şikayetçiydi. Neyse ki iOS 14 ile Apple çok geç olmadan bu sorunu çözdü. iOS 14 ile birlikte iPhone kullanıcıları Microsoft Edge, Chrome gibi diğer tarayıcıları varsayılan olarak ayarlayabilecek. Aynı şey e-posta uygulaması için de geçerli olacak ve Gmail uygulaması gibi diğer e-posta uygulamaları da iPhone'larda varsayılan e-posta uygulaması olarak kullanılabilecek.

ANDROİD İÇİN KÜÇÜK İOS İÇİN BÜYÜK ADIM

iOS 14'teki bu yenilikler kabul etmemiz gerekir ki Android tarafı için küçük, iOS tarafı için ise büyük bir adım. Zira Android tarafında varsayılan tarayıcı ayarlama özelliği yıllardan beri var olan bir özellik. Ancak Apple, bu özelliği iOS 14 ile birlikte iPhone kullanıcılarına sunma tercihinde bulundu.

