“İster Tanısınlar İster Tanımasınlar KKTC Ayrı Bir Devlettir”

VOA: İki devletli çözüm talebiniz yanıt bulmazsa ve AB de sadece Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıma perspektifini değiştirmezse süreç nasıl bir çözüme ulaşacak?

Ersin Tatar: Bu iş sabır istiyor. Birkaç günde olmayabilir. Bazı gerçekler var. Rum ve Yunanistan, Avrupa Birliği içerisinde olduğu için AB taraf durumundadır. Dolayısıyla bu, Kıbrıs sorununun çözümü sürecini bizim lehimize yönlendirmiyor. Süreç lehimize dönmüyor. Ama bu ulusal bir davadır. Bugünün fedakarlıkları yarının umududur. Dolayısıyla biz sağlam zeminde bir ülke, bir devlet bırakmak için bütün bunları kendimize ant içmiş durumdayız. Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş’tan aldığımız emaneti ileriye taşımak için fedakarlıklar gerekmektedir ve bu mücadelemiz devam edecektir. Biz doğruları yapacağız. Ne zaman ne olacak, ilerleyen zamanda göreceğiz. Bugün ‘bizi tanımazlar, bugün iki devletli çözümü kabul etmezler’ diye biz pes edemeyiz. Pes ettiğimiz noktada kaybederiz. Dolayısıyla bu süreçteki en büyük şansımız Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetinin tamamen arkamızda durması, (bu) dünyaya verilecek mesaj bakımından bizim işimizi kolaylaştırıyor. Çünkü Türkiye gibi büyük bir devletin bizim davamıza sahip çıkması, bize destek vermesi, sesimizin duyulması ve meselenin anlatılmasında bize her türlü imkanı verebilmesi önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte hareket etmek ve yardımlarıyla dünyanın çeşitli merkezlerinde Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını anlatabilmek benim için çok önemlidir. Bunu çok önemsiyorum. Benim dönemimizde bunlar yapılacaktır ve Kıbrıs Türkü daha ileriye gidecektir. Bugün diplomatik tanıma olmayabilir ama bizim yüzlerce ülkeyle ticaretimiz vardır. Bütün dünyayla mal alıp, mal satıyoruz. Resmi olarak ödemeleri bankalar üzerinden yapılıyor ve belki Türkiye’deki limanlara uğrayarak geliyor ama çark dönüyor. Bizim 20 üniversitemiz vardır ve bu üniversitelere Amerika dahil dünyanın her yerinden öğrenci gelmektedir. Mezun olduklarında bu insanlar, diplomalarıyla kendi memleketlerinde iş bulabiliyorlar. O bağlamda üniversitelerimiz de kabul görüyor, mezunlarımız her ülkede iş bulabiliyorlar. Bu da dolaylı olarak bir tanıma. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, devlet yapılarıyla dünyada bir tanıma kabulü görüyor. Belki bugün diplomatik tanıma eksik, ama netice itibariyle bizim duruşumuzu, varlığımızı kabul ediyorlar.