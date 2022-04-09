"İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz" denilmişti... Hollanda ve Faslı doktorlar çare bulamadı! Youenes bebek Türkiye'de

Fas asıllı Zeynep Rahou'nun 2 Şubat 2022'de Hollanda'da dünyaya getirdiği Youenes Rahou, hastalıklı doğdu. Bebeğin hastalığına Hollandalı ve daha sonra da Faslı doktorlar çare bulamadı. Zeynep Rahou'ya 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denildi. Rahou, oğlunun hastalığına çare bulmak için Türkiye'den yardım istedi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, Zeynep Rahou'nun yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından, "Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ALINDI

Youenes bebeği, Hollanda'dan getirmek üzere Türkiye'den ambulans uçak yola çıktı. Hollanda'ya ulaşan uçaktaki Türk sağlık çalışanları, gerekli işlemlerin ardından akşam saatlerinde yeniden Ankara'ya hareket etti. Gece saatlerinde Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan ambulans uçaktaki Youenes bebek, Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı.

"NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK"

Bebeğin durumuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Sağlık Bakanlığı uçak ambulansında görevli doktor Okan Erol, bebeğin, "Primer silier diskinezi" denilen nadir görülen bir hastalığı olduğunu belirtti.

Hastanın entübe ve solunum cihazına bağlı olduğu bilgisini veren Erol şunları kaydetti:

"Hastayı hastanede teslim aldık. Uçakla da buraya naklettik. Yol boyunca hasta stabildi, aldığımız şartlarda aynı şekilde kara ambulansına teslim ettik, hastaneye tedavi için gitti. Üç kişilik ekiple gittik; bir doktor, 2 sağlık personeli. Oradan bebek, anne ve babasıyla birlikte ülkemize geldik. Birtakım tetkikleri, bir tanısı var. O tanı üzerinde hastanede gerekli tedavisi devam edecektir." (DHA/AA)

