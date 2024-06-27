'İstesem sana tecavüz ederim' Patrondan tehdit ve cinsel istismar! Adım adım intihara sürükledi... Her detayı korkunç

Korkunç olay, geçtiğimiz yıl 29 Haziran'da Konya'da meydana geldi. Patronunun cinsel istismarına uğrayıp intihara sürüklenen genç kızla alakalı iddialar dehşete düşürdü. İşte tüyler ürperten olayın ayrıntıları...

Sabah'ın haberine göre; E.G.T., olaydan 1 ay önce bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışmaya başladı. İddiaya göre; genç kız bu süreçte patronu İ.G.G.'nin cinsel saldırı ve tehditlerine maruz kaldı. Bu baskıya daha fazla dayanamayan E.G.T. 4 katlı binanın çatı katından atlayıp intihar girişiminde bulundu.

Bunun ardından patron gözaltına alındı ve 4 Temmuz'da tutuklandı. Patron, soruşturma aşamasında 26 Eylül günü tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla tahliye edildi. E.GT. ise olayın ardından 5 kez ameliyat oldu, 1 ay boyunca hastanede, daha sonra da uzun süre evde tedavi gördü.

52 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İSTEMİ

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanırken İ.G.G. hakkında 'zincirleme şekilde kadına karşı tehdit', 'zincirleme şekilde hakaret', 'zincirleme şekilde hizmet ilişkisinin sağladığı nüfusun kötü kullanılması suretiyle cinsel saldırı', 'zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak silahla cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kadına karşı basit yaralama' suçlarından toplamda 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

CİNSEL SALDIRILAR, TEHDİTLER...

İddianamede genç kızın uğradığı cinsel saldırılar, tehditler, hakaretler ve şiddet eylemleri de sıralandı.

İ.G.G.'nin E.G.T'nin işe başlamasının ardından şirketteki odasına giderek genç kızın saçlarını okşadığı, yanağından makas aldığı, mesajlarda 'yanımda uyu' diyerek taciz ettiği, genç kızın sevgili olmak istememesi üzerine, 'Bahçe evinizi, dükkanınızı yakarım. Senin hayatına musallat olurum. Sana rahat vermem. Kız kardeşini rahat bırakmam' şeklinde tehditlerde bulunduğu, Ankara'ya giden genç kıza onu almaya gelmek istediğini kabul etmemesi durumunda ise 'Anneni, babanı, kardeşlerini öldürürüm. Yüzünü dağıtırım' dediği, genç kızın tehditlerden korkarak Ankara'da bir otelde kalmayı kabul etmek zorunda kaldığı ve burada da cinsel saldırıya uğradığı belirtildi.

İDDİANAMEDE "İSTESEM SANA TECAVÜZ EDERİM" DEDİĞİ BELİRTİLDİ

İddianamede İ.G.G.'nin kendisini şikayet etmek için karakola giden genç kızı orada bile tehdit ettiği belirtildi. İ.G.G.'nin E.G.T'yi tehditle buluşmalara çağırdığı, zorla arabasına aldığı kıza cinsel saldırıda bulunduğu, genç kızın istememesi üzerine, 'Sen benimsin anla artık. İstesem sana tecavüz ederim' dediği, E.G.T.'yi araçtan inip kaçmak isterken yakalayıp, kafasını aracın kapısına vurduğu, 'Sen ya benim olacaksın ya da kara toprağa gideceksin' dediği, E.G.T.'nin şikayetçi olmak istediğinde, 'Ben seni öldürürüm. Şikayetçi olamazsın. Şikayetçi olursan kendini ölmüş bil. Seni de aileni de öldürürüm' dediği, intihar girişiminden bir gün önce genç kızın şikayetçi olmak için karakola gittiği, İ.G.G.'nin de bir arkadaşı ile birlikte peşinden karakola geldiği, eliyle silah işareti yaparak, 'Seninle görüşeceğiz' diyerek genç kızı tehdit ettiği, genç kızın bunun üzerine korkup şikayetten vazgeçtiği, bir gün sonra da girdiği bunalım nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.





