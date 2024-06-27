HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'İstesem sana tecavüz ederim' Patrondan tehdit ve cinsel istismar! Adım adım intihara sürükledi... Her detayı korkunç

'İstesem sana tecavüz ederim' Patrondan tehdit ve cinsel istismar! Adım adım intihara sürükledi... Her detayı korkunç

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.06.2024 12:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 20 yaşındaki E.G.T. patronu İ.G.G.'nin cinsel istismarına uğradı. Yaşadığı baskı ve tehditlere dayanamayan E.G.T. 5. kattan atladı. Patron hakkında ise rekor hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Soruşturmada korkunç ayrıntılar ortaya çıkarken iddianamede yer alan patronun "İstesem sana tecavüz ederim" sözleri kan dondurdu. İntihar girişiminde bulunan genç kızın ise uzun süre tedavi gördüğü öğrenildi.

'İstesem sana tecavüz ederim' Patrondan tehdit ve cinsel istismar! Adım adım intihara sürükledi... Her detayı korkunç

Korkunç olay, geçtiğimiz yıl 29 Haziran'da Konya'da meydana geldi. Patronunun cinsel istismarına uğrayıp intihara sürüklenen genç kızla alakalı iddialar dehşete düşürdü. İşte tüyler ürperten olayın ayrıntıları...

Sabah'ın haberine göre; E.G.T., olaydan 1 ay önce bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışmaya başladı. İddiaya göre; genç kız bu süreçte patronu İ.G.G.'nin cinsel saldırı ve tehditlerine maruz kaldı. Bu baskıya daha fazla dayanamayan E.G.T. 4 katlı binanın çatı katından atlayıp intihar girişiminde bulundu.

Ekran görüntüsü 2024-06-27 121638

Bunun ardından patron gözaltına alındı ve 4 Temmuz'da tutuklandı. Patron, soruşturma aşamasında 26 Eylül günü tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla tahliye edildi. E.GT. ise olayın ardından 5 kez ameliyat oldu, 1 ay boyunca hastanede, daha sonra da uzun süre evde tedavi gördü.

Ekran görüntüsü 2024-06-27 121652

52 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İSTEMİ

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanırken İ.G.G. hakkında 'zincirleme şekilde kadına karşı tehdit', 'zincirleme şekilde hakaret', 'zincirleme şekilde hizmet ilişkisinin sağladığı nüfusun kötü kullanılması suretiyle cinsel saldırı', 'zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak silahla cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kadına karşı basit yaralama' suçlarından toplamda 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Ekran görüntüsü 2024-06-27 121704

CİNSEL SALDIRILAR, TEHDİTLER...

İddianamede genç kızın uğradığı cinsel saldırılar, tehditler, hakaretler ve şiddet eylemleri de sıralandı.

İ.G.G.'nin E.G.T'nin işe başlamasının ardından şirketteki odasına giderek genç kızın saçlarını okşadığı, yanağından makas aldığı, mesajlarda 'yanımda uyu' diyerek taciz ettiği, genç kızın sevgili olmak istememesi üzerine, 'Bahçe evinizi, dükkanınızı yakarım. Senin hayatına musallat olurum. Sana rahat vermem. Kız kardeşini rahat bırakmam' şeklinde tehditlerde bulunduğu, Ankara'ya giden genç kıza onu almaya gelmek istediğini kabul etmemesi durumunda ise 'Anneni, babanı, kardeşlerini öldürürüm. Yüzünü dağıtırım' dediği, genç kızın tehditlerden korkarak Ankara'da bir otelde kalmayı kabul etmek zorunda kaldığı ve burada da cinsel saldırıya uğradığı belirtildi.

Ekran görüntüsü 2024-06-27 121715

İDDİANAMEDE "İSTESEM SANA TECAVÜZ EDERİM" DEDİĞİ BELİRTİLDİ

İddianamede İ.G.G.'nin kendisini şikayet etmek için karakola giden genç kızı orada bile tehdit ettiği belirtildi. İ.G.G.'nin E.G.T'yi tehditle buluşmalara çağırdığı, zorla arabasına aldığı kıza cinsel saldırıda bulunduğu, genç kızın istememesi üzerine, 'Sen benimsin anla artık. İstesem sana tecavüz ederim' dediği, E.G.T.'yi araçtan inip kaçmak isterken yakalayıp, kafasını aracın kapısına vurduğu, 'Sen ya benim olacaksın ya da kara toprağa gideceksin' dediği, E.G.T.'nin şikayetçi olmak istediğinde, 'Ben seni öldürürüm. Şikayetçi olamazsın. Şikayetçi olursan kendini ölmüş bil. Seni de aileni de öldürürüm' dediği, intihar girişiminden bir gün önce genç kızın şikayetçi olmak için karakola gittiği, İ.G.G.'nin de bir arkadaşı ile birlikte peşinden karakola geldiği, eliyle silah işareti yaparak, 'Seninle görüşeceğiz' diyerek genç kızı tehdit ettiği, genç kızın bunun üzerine korkup şikayetten vazgeçtiği, bir gün sonra da girdiği bunalım nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize’den gelen görüntüler inanılır gibi değil! Tırın dorsesindeki gizli odadan 30 kişi çıktı…Rize’den gelen görüntüler inanılır gibi değil! Tırın dorsesindeki gizli odadan 30 kişi çıktı…
MSB'den '3. Dünya Savaşı' açıklaması: Her türlü senaryoya hazırız! MSB'den '3. Dünya Savaşı' açıklaması: Her türlü senaryoya hazırız!
Hırsızlar, kendilerinin bile aklına gelmeyecek şekilde deşifre olduHırsızlar, kendilerinin bile aklına gelmeyecek şekilde deşifre oldu
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Konya
En Çok Okunan Haberler
Kartını düşürdü! Bulan kişi harcamaya doymadı

Kartını düşürdü! Bulan kişi harcamaya doymadı

Düğüm bugün çözülecek! Meclis kulislerinde gündem oldu: İstifa edecek 2 partiden birine gidecek, aralarında CHP de var

Düğüm bugün çözülecek! Meclis kulislerinde gündem oldu: İstifa edecek 2 partiden birine gidecek, aralarında CHP de var

Eylem Tok ve oğlunun Boston'da gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Eylem Tok ve oğlunun Boston'da gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Tarihi anlar: Devlet Başkanı Arce, darbeci generalle tartıştı

Tarihi anlar: Devlet Başkanı Arce, darbeci generalle tartıştı

Özgür Özel erken seçim için ilk kez tarih verdi: ‘Ben buna susmayacağım’

Özgür Özel erken seçim için ilk kez tarih verdi: ‘Ben buna susmayacağım’

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.