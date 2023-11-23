HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İstifa edeceği konuşuluyordu! İYİ Partili Ümit Özlale'den iddialara yanıt geldi

İstifa edeceği konuşuluyordu! İYİ Partili Ümit Özlale'den iddialara yanıt geldi

23.11.2023 15:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, partisinden istifa edeceği iddialarını yalanladı. Özlale, “İstifa edeceğim, başka partiye geçeceğim, AK Parti’nin benim lehime İzmir’de aday çıkarmayacağı bile yazıldı. Bunların hepsi mantık dışı” dedi.

İstifa edeceği konuşuluyordu! İYİ Partili Ümit Özlale'den iddialara yanıt geldi

İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, partisinden istifa edeceği iddialarına yanıt verdi.

Duvar'ın haberine göre, belediye başkan adayı olduğu İzmir’de ve partisini temsilen Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Özlale, “İstifa edeceğim, başka partiye geçeceğim, AK Parti’nin benim lehime İzmir’de aday çıkarmayacağı bile yazıldı. Bunların hepsi mantık dışı” dedi.

Partisi hakkındaki spekülasyonlardan rahatsız olduğu için istifa edebileceği yönündeki yorumlara da değinen Özlale, “Her parti içinde yaşanabilecek, kendi içimizde kalması gereken şeyler dışarıya yansıyor. Kamuoyu önünde tartışılması beni üzüyor ama bu bir istifa sebebi değil. Kendi içimizde çözmemiz gereken meseleler. Ekonomi bu haldeyken bizim başka şeyler konuşmamız lazım” diye konuştu.

"MERAL HANIM SORMA GEREĞİ BİLE DUYMAZ"

İstifa iddiaları gündeme geldikten sonra Meral Akşener ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya Özlale, “Daha dün Sayın Genel Başkan’la İzmir’in kampanya stratejisini konuştuk. Meral Hanım bu iddiayı duysa da bana sormaya gerek bile duymaz” dedi.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terör örgütü üyeliğinden aranan Eski HDP'li vekil yakalandıTerör örgütü üyeliğinden aranan Eski HDP'li vekil yakalandı
Bahçeli'den 'Öğretmenler Günü' mesajı: 'Hepsi kadroya geçirilmeli'Bahçeli'den 'Öğretmenler Günü' mesajı: 'Hepsi kadroya geçirilmeli'
Vahşet! Cinnet geçiren gelin, kaynanasının boğazını kestiVahşet! Cinnet geçiren gelin, kaynanasının boğazını kesti
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı: Yıl sonuna kadar değişmeyecek

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı: Yıl sonuna kadar değişmeyecek

Vahşet! Cinnet geçiren gelin, kaynanasının boğazını kesti

Vahşet! Cinnet geçiren gelin, kaynanasının boğazını kesti

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Sosyal medyadan paylaştı! Kılıçdaroğlu ile yapılan anlaşmanın ilk kez fotoğrafları ortaya çıktı

Sosyal medyadan paylaştı! Kılıçdaroğlu ile yapılan anlaşmanın ilk kez fotoğrafları ortaya çıktı

Öfkeden gözü dönen kadın, güzellik merkezini bu hale getirdi!

Öfkeden gözü dönen kadın, güzellik merkezini bu hale getirdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.