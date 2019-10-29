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İstifa edeceğini açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, "Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’a istifamı sunmak üzere Baabda’ya gidiyorum. Hiç kimse ülkeden daha büyük değil" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2019 17:20 | Son Güncelleme

İstifa edeceğini açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, "Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’a istifamı sunmak üzere Baabda’ya gidiyorum.

İstifa edeceğini açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, "Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’a istifamı sunmak üzere Baabda’ya gidiyorum. Hiç kimse ülkeden daha büyük değil" dedi.

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