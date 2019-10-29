İstifa edeceğini açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, "Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’a istifamı sunmak üzere Baabda’ya gidiyorum. Hiç kimse ülkeden daha büyük değil" dedi.

\u0130stifa edece\u011fini a\u00e7\u0131klayan L\u00fcbnan Ba\u015fbakan\u0131 Saad Hariri, "L\u00fcbnan Cumhurba\u015fkan\u0131 Michel Aoun\u2019a istifam\u0131 sunmak \u00fczere Baabda\u2019ya gidiyorum. Hi\u00e7 kimse \u00fclkeden daha b\u00fcy\u00fck de\u011fil" dedi.PARTNERBu evde kimse 10 saatten fazla kalam\u0131yor! \u00c7\u0131k\u0131\u015f\u0131 bulana 115 bin TL \u00f6d\u00fcl varCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, AK Parti\u2019nin eski ve mevcut il ba\u015fkanlar\u0131yla bulu\u015fuyorAk\u015fener'den An\u0131tkabir'e ziyaret