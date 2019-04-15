İstifa eden AK Parti İzmir eski İl Başkanı Şengül'den veda mesajı

İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan istifa eden Aydın Şengül, sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayınladı. Şengül, mesajında, görevini yaparken asla eğilip bükülmediğini, ego ve nefsine de yenik düşmediğini kaydetti.

Geçen cuma AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevini bırakan Aydın Şengül, sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayınladı. Kurulduğu günden bu yana partinin her kademesinde görev aldığını, milletvekilliği ve il başkanlığı yaptığını belirten Şengül, "Kutlu davamıza layık olmak için üzerime düşen ne varsa yapmaya çalıştım. 14 aylık il başkanlığım sürecinde, 24 Haziran 2018 ve 31 Mart 2019 tarihlerinde ülkemiz ve İzmir'imiz için büyük önem taşıyan iki seçim geçirdik. Son yerel seçimde, İzmir genelinde ve ilçelerimizde oyumuzu artırmamıza rağmen hayal ettiğimiz başarıya ulaşamadık" açıklamasında bulundu. Seçim öncesinde, "Başarı hepimize, başarısızlık ise bana aittir" ifadelerini kullandığını, bu süreçte de kendi iradesiyle istifa kararı aldığını ve bunu uyguladığını belirten Aydın Şengül, "Siyasette hiçbir makam ve koltuk, kimse için kalıcı değildir. Önemli olan bu makamları millete hizmet etme vesilesi olarak görmek ve bu anlayışla çalışmaktır. Söz konusu partinin menfaatiyse, gerektiği zaman bir adım geri çekilmeyi de bilmek gerekir" ifadelerini kullandı.

'BAZILARI SİYASETİ TEZGAH KURMAKTAN İBARET SANIYOR'

Siyaseti hiçbir zaman nemalanma aracı olarak görmediklerini, makamdan güç almadıklarını, makama güç ve değer vermek için çaba sarf ettiklerini anlatan Aydın Şengül, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizi ve partimizi geleceğe taşıyacak gençlerin önünün açılması için de tereddüt etmeden gerekeni yaptık. Siyasette ne yazık ki samimiyetten uzak, sahte tevazu sahipleri hep oldu, olmaya da devam edecek. Bazıları kendisini siyaset üstü görüp, siyasetin kendi etrafında döndüğünü zannediyor. 'Ben yoksam, hiçbir şey olmaz' düşüncesiyle hareket ederek, bu davaya ve milletimize en büyük zararı veriyor. Siyaseti tezgah kurmaktan ve ayak oyunlarından ibaret sanıyor. Ama hiç şüphe yok ki, kendi başarısızlıklarını, başkasının üzerine atarak örtmeye çalışanlara, yeri geldiğinde teşkilatımız da milletimiz de hesabı sorar. Bu kişiler, birtakım planlarla ayakta durduğunu sanır ama farkında olmadan kendi sonunu hazırlar. Ama biliyoruz ki Yüce Allah'ın da bir planı vardır ve tecelli edecek olan budur."

'EGO VE NEFSİMİZE YENİK DÜŞMEDİK'

AK Parti İzmir eski İl Başkanı Şengül, görevini yaparken asla eğilip bükülmediğini, ego ve nefsine de yenik düşmediğini belirterek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bizler, bu onurlu görevi asla eğilip bükülmeden, yanlışlıkları haykırarak, dik duruşumuzdan taviz vermeden, layıkıyla yerine getirmek için çalıştık. Ego ve nefsimize yenik düşmedik. Bu süreçte en büyük destekçimiz de fedakarca, gece gündüz demeden çalışan teşkilat mensuplarımız oldu. Bize gösterdiğiniz yakınlık ve tüm özverili çalışmalarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir ağabey olarak her zaman sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum, hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Benim bir hakkım varsa, hepinize helal olsun. Allah'a emanet olun."

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