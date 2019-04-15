İstifa eden AK Parti’li Şengül’den veda mesajı

Sürpriz bir kararla AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevinden istifa eden Aydın Şengül, teşkilata veda ederken, “Bazıları, kendisini siyaset üstü görüp, siyasetin kendi etrafında döndüğünü zannediyor. Siyaseti tezgah kurmaktan ve ayak oyunlarından ibaret sanıyor. Ama hiç şüphe yok ki, ’Kendi başarısızlıklarını, başkasının üzerine atarak örtmeye çalışanlara’ yeri geldiğinde teşkilatımız da milletimiz de hesabı sorar. Bu kişiler, birtakım planlarla ayakta durduğunu sanır ama farkında olmadan kendi sonunu hazırlar” dedi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevinden istifa eden Aydın Şengül, sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Mesajında 31 Mart Yerel Seçimi’nde, İzmir genelinde ve ilçelerde oylarını arttırmalarına rağmen hayal edilen başarıya ulaşamadıklarını dile getiren Şengül, “Kurulduğu günden bu yana partimizin her kademesinde görev alan, milletvekilliği ve il başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak, kutlu davamıza layık olmak için üzerime düşen ne varsa yapmaya çalıştım. 14 aylık il başkanlığım sürecinde, 24 Haziran 2018 ve 31 Mart 2019 tarihlerinde ülkemiz ve İzmir’imiz için büyük önem taşıyan iki seçim geçirdik. Son yerel seçimde, İzmir genelinde ve ilçelerimizde oyumuzu arttırmamıza rağmen hayal ettiğimiz başarıya ulaşamadık. Seçim öncesinde, ‘Başarı hepimize, başarısızlık ise bana aittir’ demiştim. Kendi irademle istifa kararı aldım ve bunu uyguladım” dedi.

"Siyaseti hiçbir zaman nemalanma aracı olarak görmedik"

Siyasette hiçbir makam ve koltuğun kimse için kalıcı olmadığını ifade eden Şengül, “Önemli olan bu makamları millete hizmet etme vesilesi olarak görmek ve bu anlayışla çalışmaktır. Söz konusu partinin menfaatiyse, gerektiği zaman bir adım geri çekilmeyi de bilmek gerekir. Bizler, siyaseti hiçbir zaman nemalanma aracı olarak görmedik. Makamdan güç almadık, makama güç ve değer vermek için çaba sarf ettik. Ülkemizi ve partimizi geleceğe taşıyacak gençlerin önünün açılması için de tereddüt etmeden gerekeni yaptık” ifadelerini kullandı.

“Bazıları siyaseti tezgah oyunlarından ibaret sanıyor”

“Siyasette ne yazık ki samimiyetten uzak, sahte tevazu sahipleri hep oldu, olmaya da devam edecek” diyen Şengül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazıları, kendisini siyaset üstü görüp, siyasetin kendi etrafında döndüğünü zannediyor. ’Ben yoksam, hiçbir şey olmaz’ düşüncesiyle hareket ederek, bu davaya ve milletimize en büyük zararı veriyor. Siyaseti tezgah kurmaktan ve ayak oyunlarından ibaret sanıyor. Ama hiç şüphe yok ki, ’Kendi başarısızlıklarını, başkasının üzerine atarak örtmeye çalışanlara’ yeri geldiğinde teşkilatımız da milletimiz de hesabı sorar. Bu kişiler, birtakım planlarla ayakta durduğunu sanır ama farkında olmadan kendi sonunu hazırlar. Ama biliyoruz ki yüce Allah’ın da bir planı vardır ve tecelli edecek olan budur. Bizler, bu onurlu görevi asla eğilip bükülmeden, yanlışlıkları haykırarak, dik duruşumuzdan taviz vermeden, layıkıyla yerine getirmek için çalıştık. Ego ve nefsimize yenik düşmedik. Bu süreçte en büyük destekçimiz de fedakarca, gece gündüz demeden çalışan teşkilat mensuplarımız oldu. Bize gösterdiğiniz yakınlık ve tüm özverili çalışmalarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir ağabey olarak her zaman sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum, hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Benim bir hakkım varsa, hepinize helal olsun. Allah’a emanet olun.”

