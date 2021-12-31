İstifa eden Cumhuriyet çalışanlarından açıklama

Cumhuriyet gazetesinden son dönemde ayrılan 24 gazeteci yazılı bir açıklama yaptı. "Biz neden ayrıldık?" başlıklı ortak açıklamada, "Cumhuriyet gazetesi yönetiminin, editoryal bağımsızlığa müdahale girişimleri, emek ve sendika karşıtı tutumu bizleri evimiz olarak gördüğümüz, yıllarımızı adadığımız gazetemizden kopma noktasına getirdi" ifadeleri kullanıldı.

"Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Cumhuriyet emekçisi kararlarını özgür iradesiyle verir. Biz istifa için kimseye baskı yapmadık, kimseden de baskı görmedik. Ayrılma kararı gibi kalma kararı da herkesin kişisel tercihidir. Hakkımızda birçok iftira atıldı. Art niyetle ya da bir planın parçası olarak ayrılmadık" denilen açıklamada, "Biz, 'teşkilatçılığıyla' övünenlerden değiliz, o işleri bilmeyiz" ifadesi kullanıldı.

Ortak açıklamanın devamında şu görüşlere yer verildi:

"Birkaç hafta öncesine kadar aklımızın ucundan bile geçmeyen ayrılık kararına nasıl gelindi? 'Tek adam yönetimine', 'ben yaptım oldu' anlayışına karşı çıkarken evimizde, Cumhuriyet'te aynı anlayışla yüz yüze geldik. Patronsuz, bağımsız oluşuyla övündüğümüz gazetemizde patronculuk oynamak isteyenler tarafından boyunduruk altına alınmak istendik!.. Büyüklerimizden öğrendiğimiz, bizi gazetemize yürekten bağlayan, Cumhuriyet’i Cumhuriyet yapan geleneklerin ayaklar altına alındığını gördük!.."

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirket yönetimi tarafından Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan (TGS) istifaya zorlandığını belirten gazeteciler, bu durumun başarısız olduğunu hatırlattı. Ancak ardından "toplu işten çıkarma" tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, şöyle devam ettiler: "TGS ile 15 Kasım 2021’de toplu sözleşme imzalanmasının hemen ardından şirket yönetimi 'en az 15 kişinin işten çıkarılmasına' karar verdi. Sekiz arkadaşımız genel yayın yönetmeninden habersiz işten çıkarıldı. Çalışan ve kamuoyu baskısı üzerine sekiz arkadaşımız geri alınsa da bazıları görevlerine döndürülmedi. Onlara destek verdiği için görevinden alınan Aykut Küçükkaya, gazeteden istifaya zorlandı ve Küçükkaya’nın dönüşü için hiçbir adım atılmadı."

#CumhuriyetBiziz etiketi ile sona eren ortak açıklamada imzası bulunan gazeteciler, bu isimlerin Cumhuriyet'te çalıştıkları süre ile birlikte açıklamanın altında yer aldı:

Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya (28 yıl), Yazar Mustafa Kemal Erdemol (24 yıl), Sorumlu Yazıişleri Müdürü Hakan Akarsu (32 yıl), Görsel Yönetmen Münevver Oskay (29 yıl), Birinci sayfa editörü Murat Ataş (26 yıl), Gece Yazıişleri Müdürü Ayça Bilgin Demir (24 yıl), Yayın Koordinatörü Serkan Ozan (23 yıl), Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça (21 yıl), Yazıişleri editörü Elif Tokbay (21 yıl), Pazar Dergi Yayın Koordinatörü Hilal Köse (20 yıl), Spor Müdürü Sami Gürel (19 yıl), Yazıişleri editörü Cafer Kurt (18 yıl), Yazıişleri editörü Alper İzbul (18 yıl), Sağlık editörü Sibel Bahçetepe (18 yıl), Haber Merkezi Müdürü Murat Hantaş (17 yıl), İnternet Sorumlu Haber Müdürü Ozan Yurtoğlu (15 yıl), İç politika Müdürü Ali Açar (15 yıl), Kent ve çevre muhabiri Hazal Ocak (11 yıl), Haber Merkezi editörü Kayhan Ayhan (10 yıl), Yargı muhabiri Seyhan Avşar (6 yıl), Yazıişleri editörü Burak Yurttaş (6 yıl), Muhabir-editör Ece Piroğlu (4 yıl), İnternet haber editörü Bilal Çelik (3 yıl), Zonguldak muhabiri Ali Ayaroğlu.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesi ile Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) arasında 18 yıl sonra varılan toplu iş sözleşmesinden yaklaşık iki hafta sonra gazete, sekiz sendikalı gazetecinin işine son vermişti. O zaman Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni olan Küçükkaya ise meslektaşlarına destek vermiş, gazete binası önünde yapılan basın açıklamasına katılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmenliğinden alınan ve baş danışmanlığa atanan Küçükkaya, yeni görevlendirmeyi kabul etmediğini belirterek gazeteden istifa etmişti.

DW / ET,HT

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