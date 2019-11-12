İstifa eden Evo Morales ülkesinden ayrıldı

Ülkede protesto gösterileri ise sürüyor.Ordu ve polis yetkilileri tarafından istifaya zorlanan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika'nın kendisine yaptığı sığınma teklifini kabul etti. Morales twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bolivya'yı terketmenin canını acıttığını belirterek, yakında "daha güçlü ve enerjik" biçimde geri döneceğini ifade etti. 60 yaşındaki Morales Bolivya halkından şiddet kullanarak hukuk devletini yıkmak yerine barışı korumalarını istedi. Muhalefetin Cochabamba'daki evine saldırı düzenlediğini, Villa Victoria'daki bir başka evini ise yakmak istediği suçlamasında bulunan Morales, geceyi kendisini destekleyenlerle birlikte bir evde yerde yatarak geçirdiğini kaydederek bir fotoğraf paylaştı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard konuşla ilgili açıklamada, Morales'in ülkesinde can güvenliğinin tehlikede olduğunu, bu nedenle Meksika'nın kendisine sığınma teklifinde bulunduğunu belirtti. Meksika Morales'in Bolivya'ya gönderdiği uçağa binerek ülkesini terkettiğini duyurdu.