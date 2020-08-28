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  4. İstifa eden Fatih Portakal mutluluğunu paylaştı! 'Sakalı kesmeyecek olmak harika'

İstifa eden Fatih Portakal mutluluğunu paylaştı! 'Sakalı kesmeyecek olmak harika'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 07:31 | Son Güncelleme

Fox TV'den istifa ederek emekli olma kararı alan Fatih Portakal, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Fatih Portakal sakallarını kesmek zorunda olmamasından kaynaklı yaşadığı mutluluğu paylaşarak "Zamansız ve plansız yaşamak en güzel" dedi.

İstifa eden Fatih Portakal mutluluğunu paylaştı! 'Sakalı kesmeyecek olmak harika'

Fox TV'den istifa ederek herkesi şoke eden Fatih Portakal, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Portakal istifa ederken "Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim" demişti.

FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal emekliliğini bu çiftlikte geçirecek! Fatih Portakal'ın eşi de işi bıraktıFOX TV'den istifa eden Fatih Portakal emekliliğini bu çiftlikte geçirecek! Fatih Portakal'ın eşi de işi bıraktı

Dediğini yapan Fatih Portakal Seferihisar'da bir çiftlik aldı ve oraya yerleşti.

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Portakal son paylaşımında, "Tbt falan değil bugün şu an. Önemli olan da bu an. Çünkü bir daha yaşanmayacak. Bitti gitti. Sakalı kesmeyecek olmak da harika. Her gün traş olmamak da... Zamansız ve plansız yaşamaksa o tartışmasız en güzel..." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hangi konumda olursan ol insanın hayatta mutlaka bi planı ve hedefi olmalı sayın Portakal.... yoksa insan çabuk göçer
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