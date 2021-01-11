İstifa Eden Kongre Polis Şefinden Güvenlik Yetkililerine Suçlama

Sund, Senato Polis Gücü Komiseri Michael Stenger'ın, ihtiyaç duyulması halinde gerekli personelin teyakkuza geçmesi için Ulusal Muhafız yetkilileriyle gayriresmi görüşmeler yapma teklifinde bulunduğunu söyledi. Sund, Temsilciler Meclisi Polis Gücü Komiseri Paul Irving'in ise gösteriden önce resmi olarak acil durum ilan etmek istemediğini söyledi.

Washington Post gazetesine göre yaklaşık 8 bin Trump yanlısı gösterici, Başkan'ın Beyaz Saray yakınlarındaki konuşmasını dinledikten sonra Kongre binasına doğru Pennsylvania Caddesi'nde ilerlemeye başlamıştı. Kongre Polis Amiri Steven Sund'un Kongre'nin batı tarafında 1.400 polis memuruyla oluşturduğu güvenlik kordonu, göstericiler tarafından 15 dakika içinde aşılmıştı.

Sund, Washington Post gazetesine verdiği söyleşide, ”Ulusal Muhafız güçlerinin desteğini almış olsaydık çevre yerlerden takviye polis memurları gelene kadar eylemcileri daha uzun süre Kongre'den uzak tutabilirdik” diye konuştu.

ABD Kongresi'ni korumakla görevli Kongre Polis Gücü'nün istifa eden amiri Steven Sund, Trump destekçilerinin gösterisi öncesinde takviye amacıyla Ulusal Muhafız güçlerinin hazırda bekletilmesi talebinin Temsilciler Meclisi ve Senato'daki güvenlik yetkilileri tarafından reddedildiğini söyledi. Sund, Kongre baskını sonrasında görevinden istifa etmişti.

Görevinden istifa eden Sund, Trump'ın Washington'a çağırdığı kalabalığın daha önceki gösterilerde toplanan kalabalıklardan daha büyük olacağına ilişkin polis istihbaratına rağmen, amirlerinin, Ulusal Muhafız birliklerini hazır duruma geçirmek için gereken resmi adımları atma konusunda isteksizlik sergilediğini söyledi.

Washington Post, Michael Stenger'ın söyleşi talebini geri çevirdiğini, Paul Irving'e ise görüşlerini almak üzere erişilemediğini yazdı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü, geçen hafta, ABD Kongre Polisi'nin Kongre baskını öncesinde Ulusal Muhafız Gücü'nden takviye birlik talebinde bulunmadığını açıklamıştı.

Çarşamba günü Kongre Polis gücü karşısında sayıca üstünlük sağlayarak güvenlik kordonunu aşan ve Kongre binasına giren Trump yanlıları, bina içinde birkaç saat kalmıştı. Yetkililerin binanın kontrolunu sağlaması saatler sürmüş ve Kongre Polisi, Ulusal Muhafız birliklerinden, yerel polis teşkilatından ve federal güvenlik dairelerinden destek almak zorunda kalmıştı.

Saldırı sonrasında bazı Kongre üyeleri, Kongre Polisi'nin ne kadar hazırlıklı olduğuna ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdi. Kongre Polis Amiri Steven Sund'un yanısıra Stenger ve Irving de Kongre üyelerinin baskısı karşısında görevlerinden istifa etti.

