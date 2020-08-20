İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı'dan 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna yanıt

Geçen Mayıs'ta Genelkurmay Başkanlığı'na atanmasının ardından istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu.

Yaycı'nın Cüneyt Özdemir'in sorduğu 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt, sosyal medyada çok konuşuldu.

"BEN DEVLET ÇOCUĞUYUM, BİZİ DEVLET BÜYÜTTÜ"

Yaycı, cevabında "İstifa mektubunda ne yazdıysam o var. Ama şunu söylüyorum. 13 yaşından beni devlet büyüttü beni. Yedirdi, içirdi, eğitti, giydirdi. Ben bluğ çağına askeri lisede girdim. Amerika'da okuttu. Benim devlete kırgın olmam değil. Ben devlet çocuğuyum. Bizi devlet büyüttü. Ben de devletine saygısızlık edemem. Milletime ne kadar hizmet edebilirsem nereye kadar nefesim yeterse devletime, hizmet etmeye devam etmek istiyorum. Benim bütün amacım bu " ifadelerini kullandı.

"DEVLET ADAMLIĞI BUDUR İŞTE"

Özdemir'in cevabını Twitter sayfasından paylaşan Özdemir, "Sayın Cihat Yaycı mesleğinin zirvesinde ve Türkiye'ye bunca katkı sağlamışken emekli olması için onlarca numara çevriliyor, çelme takılıyor, Fetöcüler sevinç çığlıkları atıyor, kendisine 'Kırgın mısınız?' diye soruyorum... Devlet Adamlığı budur işte" dedi.

Yaycı, ordu içerisinde Fethullah Gülen Yapılanması'na mensup kişilerin ortaya çıkartılması amacıyla "Fetömetre" adı verilen uygulamayı geliştiren ve Libya ile Aralık ayında Münhasır Ekonomik Bölgelerin belirlenmesine yönelik imzalanan anlaşmanın fikir babası olarak biliniyordu.

