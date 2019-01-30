İstifa eden Yunan Savunma Bakanı Kammenos Kardak’ta

Bugün istifa eden Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, helikopterle Kardak adalarına uçtu ve havadan çelenk attı.

Yunanistan Savunma Bakanı ve hükümetin ortağı Bağımsız Yunanlar Partisi (ANEL) Başkanı Panos Kammenosi, istifa ettiğini ve koalisyon hükümetinden ayrılacaklarını açıklamıştı. İstifa duyurusunun ardından Bakan Kammenos, askeri bir helikoptere binerek Kardak adalarına uçtu. Adalara havadan çelenk atan Kammenos, görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Kammenos açıklamasında, “Yolculuğumuz başladığından bu yana son sahne” ifadelerini kullandı.

