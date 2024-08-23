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  4. İstifa ettiği iddia edilen Mehmet Şimşek'ten net açıklama: İstifa etmedim, lütfen aldanmayın

İstifa ettiği iddia edilen Mehmet Şimşek'ten net açıklama: İstifa etmedim, lütfen aldanmayın

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.08.2024 21:27
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Sosyal medyadaki bazı hesaplar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini iddia etti. Bakan Şimşek bu iddialara sessiz kalmayarak, "İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir." açıklamasını yaptı.

İstifa ettiği iddia edilen Mehmet Şimşek'ten net açıklama: İstifa etmedim, lütfen aldanmayın

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından kendisinin istifa ettiği haberleri yapanlara tepki göstererek iddiaları yalanlandı.

Bakan Şimşek şu açıklamayı yaptı;
Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım!

İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir.

  • Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz.

  • Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık.

  • Cari açık daraldı, Merkez Bankası’nın rezervleri iyileşti, KKM’den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı.

  • Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz.

  • Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizidir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur.

  • Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor.

  • Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz.

Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz.

Lütfen aldanmayın!

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek istifa
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