İstifa ettikten sonra Bahçeli talimat vermişti! MHP'ye tekrar üye olan Ersoy'dan dikkat çeken mesaj

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında enflasyon hakkında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmişti. Vatandaşın enflasyondan mustarip olduğunu söyleyen Ersoy şöyle konuşmuştu:

''Açıklananın çok üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şeyi yok saydığınızda o problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.''

Ersoy'un bu sözlerinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, şu sözlerle Ersoy'un disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurmuştu:

"MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, basına yaptığı parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir."

"BAHÇELİ BEYEFENDİNİN TALİMATLARI İLE..."

Disiplin kuruluna sevk eden Ersoy, partisinden istifa etmişti. Geçtiğimiz günlerde Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ersoy'un partiye yeniden üyelik işlemleri için talimet verdiğini açıklamıştı. Partiye yeniden üye olan Ersoy, Bahçeli ile fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"Büyüğümüz, liderimiz sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin talimatları ile hizmet etmekten gurur duyduğum, şanlı şerefli 3 hilalin gölgesinde tekrar görevime başlamanın gururunu yaşıyorum."

(İHA)

