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İstifa Kararı Alan Ayhan Bilgen: “Demokracisicilik Oynayacak Yaşı Geçtim”

30.09.2020 14:13 | Son Güncelleme

HDP'li Kars Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayhan Bilgen, Ankara'da gözaltında iken sosyal medya aracılığıyla, yaşadığı duruma tepki göstererek belediye başkanlığından istifa edeceğini açıkladı

İstifa Kararı Alan Ayhan Bilgen: “Demokracisicilik Oynayacak Yaşı Geçtim”

HDP'li Kars Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayhan Bilgen, Ankara'da gözaltında iken sosyal medya aracılığıyla, yaşadığı duruma tepki göstererek belediye başkanlığından istifa edeceğini açıkladı.

Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim 2014 olaylarıyla ilgili soruşturması gerekçesiyle, 25 Eylül Cuma günü belediyedeki makamından terörle mücadele ekiplerince yaka paça gözaltına alınmıştı.

Başkente getirilen HDP'li siyasetçilerin, ilk 4 günün ardından dün gece gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatılmasıyla birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları devam ediyor.

Bilgen, gözaltında zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi edilmesinin ardından yeniden Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi sonrasında bugün saat 12.22'de Twitter mesajıyla siyasetin de gündemini değiştirdi. Bilgen, gözaltındayken paylaştığı yazılı açıklamasında "Ben demokrasicilik oynanacak yaşı geçtim" diyerek belediye başkanlığından istifa etme kararı aldığını kamuoyuna açıkladı.

Bilgen'in açıklaması TBMM'deki HDP yönetimi ve milletvekillerine sürpriz oldu. Bilgen'in istifa kararı konusunda öncesinde partisine herhangi bir bilgi vermediği ve bunun Twitter'daki paylaşımla öğrenildiği ifade edildi. HDP yönetimi, avukatlar aracılığıyla Bilgen'in neden böyle bir karar aldığı konusunda bilgi almaya çalışıyor.

HDP'li vekiller, Bilgen'in de sorguda olduğu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapma kararı aldı.

"Keyfi kararlarla Kars'ın iradesiyle oynanıyor"

Ayhan Bilgen, belediye başkanlığından istifa etme kararıyla ilgili yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

"Ben demokrasicilik oynanacak yaşı geçtim. Türkiye'nin koşulları da oyun oynanacak bir ortama sahip değil. Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem. İster tutuklayın, ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa belediye başkanlığı görevimden istifa edeceğim. Kars, kendisini yönetecek liyakattadır. 1,5 yıldır oy birliği ile karar alma olgunluğu gösteren bir mecliste 5 parti uzlaşarak yeni bir yönetim oluşturabilir. Herkes seçimlerde şehri yönetmeye talip olduğuna göre şimdi kimse sorumluluktan kaçmamalıdır. Bu bir mevzinin terkedilmesi değil, seçim kampanyasında söylediğimiz gibi ortak yönetimle demokrasi sınavının verilmesidir. Tutuklanırsam 3. kitabımı yazmak, tutuklanmazsam kooperatif çalışmalarına katkı sunmak, belediye başkanlığından daha az önemli değildir. Bu süreçte bize oy veren, vermeyen tüm hemşerilerime, başta saha personeli olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kars'ta bir kadın belediye başkanı ile yola devam edilirse, sadece siyasal değil, toplumsal bir eşik aşılmış olur. Hiçbir şey eskisi gibi olmamalı!"

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