İstifa ve izin yasağına tepki: Nefes alma hakkımız yok

DW Haber'e konuşan sağlık çalışanları aylardır zor koşullarda çalıştıklarına işaret ederek "Bu genelgeyle ancak ölürsek kurtuluruz" diyor. Sağlık çalışanları, izin, istifa, emeklilik, tayin haklarının genelgeyle iptal edilmesine isyan etti.

Başta Türk Tabipleri Birliği ve Türk Hemşireler Derneği olmak üzere sağlık meslek örgütleri, haklarından vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

Farklı illerde görev yapan sağlık çalışanları, isimlerinin açıklanmaması kaydıyla genelgeye yönelik tepkilerini DW Haber’e anlattı.

