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İstifa ve izin yasağına tepki: Nefes alma hakkımız yok

28.10.2020 21:55 | Son Güncelleme

Sağlık çalışanları istifa, emeklilik ve izin haklarının iptal edilmesine tepkili.

DW Haber'e konuşan sağlık çalışanları aylardır zor koşullarda çalıştıklarına işaret ederek "Bu genelgeyle ancak ölürsek kurtuluruz" diyor. Sağlık çalışanları, izin, istifa, emeklilik, tayin haklarının genelgeyle iptal edilmesine isyan etti.

Başta Türk Tabipleri Birliği ve Türk Hemşireler Derneği olmak üzere sağlık meslek örgütleri, haklarından vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

Farklı illerde görev yapan sağlık çalışanları, isimlerinin açıklanmaması kaydıyla genelgeye yönelik tepkilerini DW Haber’e anlattı.

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