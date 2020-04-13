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İstifası kabul edilmeyen Soylu’dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 13:03 | Son Güncelleme

İstifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Soylu, "Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir" dedi.

Soylu, Twitter hesabından istifasına ilişkin mesajı da sildi.İstifa kararı alan, ancak bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Soylu, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" ifadesini kullandı.

Soylu dün akşam Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada istifasına gerekçe olarak Cuma gecesi sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi sonrasında yaşanan olayları göstermişti:

"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir" ifadelerini kullanan Soylu sözlerine "Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı" diyerek görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Süleyman Soylu, bu yeni açıklamasının ardından, istifasını duyurduğu mesajı da sildi.

Cuma gecesi geceyarısına birkaç saat kala 31 ilde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesin sonrasında vatandaşlar marketlere akın etmiş, market önlerinde uzun kuyruklar oluşmuş, yer yer tartışma ve kavga yaşanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkamıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" denilmişti.

DW, HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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