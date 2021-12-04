"İstifasına Gerek Yok Demokrasi İçinde Göndereceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en kısa zamanda erken seçim yapılması çağrısıyla düzenlediği Mersin mitinginde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, mitingdeki halkın “Tayyip istifa” sloganına karşılık, “İstifasına gerek yok demokrasi içinde göndereceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Hemen seçim, erken seçim” yaklaşımıyla halkın taleplerini seslendirecekleri mitingler serisinden ilkini Mersin'de düzenledi. Mersin’in Umut Meydanı’nda milletin temsilcisi olarak kürsüde söz hakkı verilen isimlerden sonra destekçilerinin karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, ekonomideki sıkıntıları ve çözüm vaatlerini dillendirdi.

“Bizim kitabımızda umutsuzluk yok. Umutsuz olmayın tüm sorunları çözeceğiz” ifadesiyle konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, meydandan “Tayyip istifa”, “hükümet istifa” sloganları yükselmesi üzerine, Erdoğan'ı kast ederek, “İstifa etmesine gerek yok göndereceğiz, zaten edep ile göndereceğiz, demokrasi içinde göndereceğiz, demokrasiye inanıyoruz. Geliyor gelmekte olan ve birisi de gidecek ve göndereceğiz onları” ifadesini kullandı.

İktidar cephesinde “sağırlık” yaşandığını ve milletin sesini duymadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Mersin’i küçük Türkiye” olarak tanımlayarak bu kentte her kesimden, farklı illerden insanlar bulunduğunu ve sorunları hissettiklerini işaret etti.

Enflasyon oranı açıklaması bilimsel gerçekler ve bilimadamlarınca yapılan açıklamalarla uyuşmadığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TÜİK) ziyaret etmek istediğini ancak randevu verilmeyince kuruma gittiğini anlatan Kılıçdaroğlu, alandakilerce bu sırada “yuhlama” yapılmasına ise engel oldu. “Gerçeklerden yola çıkarak Türkiye sorunlarını çözmek zorundayız” diyen Kılıçdaroğlu, TÜİK’in ‘Saray memurları” olduğunu ve talimatla rakamlar açıkladığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, kurum önünde kendilerine polis gücüyle yapılan dünkü engelleme için “İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde milletvekilleri üstelik bir yene giderken önümüze duvar ördüler sarılanlar o duvar bizi esir alacak duvarı aşmayacağız. Açık ve net söylüyorum sizin duvarlarınız vız gelir bize” tepkisini gösterdi.

TÜİK önünde dün yapılanlar ile “vesayet gerçekte neymiş görüldü” görüşünü dile getiren Kılıçdaroğlu, “Devlet Memurları Kanunu’na tabiler ama hayatta uyguladıkları Saray’ın kurallarını değiştireceğiz. Tüm vatandaşlarımıza söz veriyorum; Türkiye’yi her türlü vesayetten kurtaracağım. Sarayın vesayetinden de Türkiye’yi kurtaracağız dostlarımızla kurtaracağız” diye seslendi.

Çiftçiye, esnafa, gençlere seçim vaatleri gibi sözler verdi

Konuşmasında bu noktadan itibaren seçim vaatleri niteliğinde miting alanındaki halka sözler verdiği gözlemlenen Kılıçdaroğlu, “Her birimiz vicdanımızda muhasebe yapmalı, sandık gelecek, sandığa gideceğiz, vicdanımızın sesini deneyeceğiz, eski alışkanlıkları bırakacağız Türkiye’ye yeniden bereketi beraber getireceğiz. Dikta yönetimini, ülkeye farklı bakan yönetimi sandıkta alaşağı edeceğiz. Bunun sözünü veriyorum size” ifadesiyle birlikte ekonomik sorunlara yönelik çözüm sözlerini sıraladı.

Kılıçrdaroğlu, “Çiftçiye teşvik verilmesi için kanun var hiç verilmedi. Yapacağız. Çiftçi kardeşlerime söylüyorum, Allah’ın izniyle, sizlerin desteğiyle iktidar olacağız. İlk bir hafta içinde çiftçinin bankalara olan borçlarını, tarım kredi kooperatifleri kaynaklı borçlarını bir haftada sileceğiz sıfırlayacağız. Aynı şeyi esnaflar için de yapacağız. Borçlarını sıfırlayacağız. (Erdoğan’a hitaben) Faize karşıysan neden bu borçların faizini silmiyorsun? İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi esnaf bakanlığı kurmaktır” diye seslendi.

“Ahdim var bu memlekete barışı, huzuru, sevgiyi getireceğim, ahdim var ve söz veriyorum bu memlekete demokrasiyi, bu memlekete adaleti getireceğim” diyen Kılıçdaroğlu, “Mafya düzenini ve mafyayla uyuşturucu baronlarıyla işbirliği yapılan düzeni değiştireceğim, çocuklarımızın zehirlenmesine asla izin vermeyeceğim. Siyaseti kirlilikten arındıracağım. Siyaset ahlaklı insanların görevi olacak, adamına göre iş bul, ihale aç, rüşvet al, zengin ol bitecek. Hiçbir rüşvetçiyi yolsuzluk yapanı devlet kadroları içinde asla ve asla barındırmayacağım” dedi.

Kılıçdaroğlu, devamında, “Saray ve şürekası duysun, rüşvet alanları uyuşturucu baronları ile kolkola gezenleri, onların uçaklarına binenlerini, devletin kadroları içinde asla yaşatmayacağım, hepsinin görevine son vereceğiz. Yine söz veriyorum harcadığımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz, para benim değil sizin paranız, sizin paranızı harcarken size hesap vermek benim namus sözümdür. Bu memleket için çalışan herkesin hakkını, hukukunu koruyacağım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Londra’daki bir avuç tefeciye hizmet etmekten kurtaracağız. Söz veriyorum. Türkiye’ye söz veriyorum bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, yoksulluğu bitireceğiz ve yoksulluk olmayacak. Yine söz veriyorum, milyonlarca gencimiz işsizken dört, altı yerden maaş alan düzeni bitireceğim. Hakça bir düzen gelecek. Bu düzeni değiştirmek Kemal kardeşinizim boynunun borcu. Gençler size söz verdim, sözümün arkasında da duracağım” diye konuştu.

Kadın haklarıyla ilgili cinayetlerde duruşmalarda kravat taktı diye katillere ceza indirimi yapılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Bütün kadın kardeşlerimize sesleniyorum, Bu düzeni değiştireceğiz, İstanbul sözleşmesini 1 hafta içinde tekrar yürürlüğe koyacağız” sözünü verdi.

AKP ve MHP seçmenlerine ise “beraber olma dönemi” mesajı

Geçmişte AKP ve MHP’ye oy verenlere de seslenmek istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Dönem kavga dönemi değil, çekişme dönemi değil birleşme dönemidir beraber olma dönemidir. Sorun memleket, vatan, bayrak, millet sorunudur. Beraber olmak birlikte olmak zorundayız. Biz sosyal demokratız, sosyal demokrat demek halktan garip gruba ezilenlerden alın terinden yana olmak demektir. Bizle Atatürkçü bağımsızlık savaşını ve Kuva-i milliyeti biliriz. Kimsenin yaşam tarzını, kimliğini siyasete malzeme etmeyiz. Herkesin kimliğiyle övünmesi, herkesin yaşam tarzına saygı duyulması bizim görevimiz. Biz o insanın işi var mı yok mu, devletten iyi hizmet alıyor mu almıyor mu biz bunlarla ilgileneceğiz ve yapacağız. Kutuplaşmaktan yana değiliz kucaklaşmadan, birlik beraber olmaktan yanayız ”dedi.

Bu noktada dış politikaya ilişkin Atatürk’ün sözünü anımsatan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin birliği, bütünlüğü, geleceği kalkınması bölgesinde güçlü bir devlet olarak hiç kimseye boyun eğmeden yürümesinin yolu beraber olmaktır beraber olmaktır ve Saray’dan kaçınmaktır. Biz dünyada yurtta sulh cihanda sulh diyenleriz. Biz kendi ülkemizde de dünyada da barıştan huzurdan yanayız, iktidar olduğumuzda Suriye ile, Mısır ile barışacağız, kavga etmeyeceğiz. Göreceksiniz o zaman Mersin’deki tırlar Ortadoğu’ya nasıl çalışıyor. Sanayici rahatlıkla üretim yapacak ve önünü görecek. Türkiye’yi büyütmenin yolu budur” diye konuştu.

Son olarak Yabancı para birimleri karşısında değer kaybı yaşayan Türk Lirası’nın durumunu yorumlayan Kılıçdaroğlu, “TL’yi pul yaptılar, dolar avro karşısı hatta Bulgar Levası karşısında bile yerlerde sürünen para oldu. TL bu ülkenin namusudur. TL’yi yeniden hak ettiği yere getirmek bizim boynumuzun borcudur” ifadesini kullandı.

