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İstifaya zorlanan Evo Morales, Bolivya'dan ayrıldı

12.11.2019 05:27 | Son Güncelleme

Bolivya'nın istifaya zorlanan lideri Evo Morales, Meksika'dan gelen sığınma teklifini kabul ettiğini açıkladı. Morales, veda mesajında, siyasi nedenlerle ülkeden ayrılmanın kendisini üzdüğünü ama "daha güçlü şekilde geri döneceğini" söyledi.

İstifaya zorlanan Evo Morales, Bolivya'dan ayrıldı

Bolivya'nın istifaya zorlanan lideri Evo Morales, Meksika'dan gelen sığınma teklifini kabul ettiğini açıkladı.

Morales Twitter üzerinden ülkeden ayrılma kararını açıkladı ve "Meksika'ya gidiyorum. Bu kardeşlerimizin hayatımızı kurtarmak için gösterdiği hoşgörüye minnettarım" mesajını paylaştı.

Evo Morales, mesajın devamında, siyasi nedenlerle ülkeden ayrılmanın kendisini üzdüğünü ama "daha güçlü şekilde geri döneceğini" söyledi.

Peru'dan kalkan Meksika devletine ait bir uçağın Morales'i almak için Bolivya'ya gittiği bildiriliyor.

Meksika Dışişleri Bakanı da Morales'in Meksika'ya gitmek üzere uçağa bindiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor

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