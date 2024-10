İstihare duası nedir, nasıl yapılır​? İstihare duası Türkçe okunuşu, Arapça​ okunuşu ve anlamı

İnsanlar yaşamlarının çeşitli aşamalarında istihare yapma ihtiyacı hissederler. Özellikle doğru yolu bulmakta zorlandıklarında veya çevrelerindeki rehberlik yetersiz kaldığında, istihareye başvururlar. İstihare, kişinin içsel huzurunu bulmasına ve doğru kararı vermesine yardımcı olmayı amaçlar.

Bu süreçte, sünnet namazının kılınması önemli bir adımdır. Namazdan sonra, bireyler Allah'a samimiyetle dua ederek kararsızlıklarını gidermeyi talep ederler. İstihare sayesinde insanlar, karar vermekte zorlandıkları durumlarda iç huzurlarını bulmayı umarlar.

İstihare duası nedir?

İstihare, niyet edilen bir işin hayırlı bir şekilde sonuçlanması için Allah’a dua etmek, namaz kılmak ve rüya yoluyla ilahi rehberlik aramak anlamına gelir. Hayatın farklı dönemlerinde, hem iş yaşamında hem de aile ilişkilerinde, hayırlı sonuçlar elde etme arzusu sıkça gündeme gelir. İyi niyetle planlanan her türlü girişim için istihareye başvurmak, doğru kararlar almak adına önemli bir adımdır.

Ayrıca, yalnızca iyi niyetle başlanan işler değil, aynı zamanda hangi yolun daha hayırlı olacağı konusunda da istihare yapılabilir. İstihare namazı, kişinin içsel huzur bulmasına yardımcı olurken, hayırlı sonuçlar elde etme dileğiyle Allah'a yönelmesine vesile olur. Dolayısıyla, istihare, hayra götüren yolları keşfetme ve kalbin rahat etmesi için bir ibadet ve ruhsal destek kaynağıdır.

İstihare duası nasıl yapılır?

Niyet: İstihare yapmadan önce, ne konuda istihare yapılacağına dair niyet edilmelidir. Bu, kişinin aklındaki konuya odaklanmasına yardımcı olur.

Sünnet namazı: İstihare duasından önce, genellikle 2 rekât sünnet namazı kılınır. Bu namaz, kişinin Allah'a olan bağlılığını ve ibadet etme arzusunu ifade eder.

Dua: Namazdan sonra, istihare duası okunur. Bu dua, kişinin Allah'tan hayırlı olanı istemesini ve doğru yolda ilerlemesine yardımcı olmasını dile getirir.

İşaret bekleme: Dua edildikten sonra, kişi bir süre boyunca içsel bir huzur ve ilahi işaret bekler. Bu işaret, çeşitli yollarla kendini gösterebilir; bir kararın kolaylaşması veya içsel bir huzur hissi gibi.

İstihare duası Arapça okunuşu

İstihare namazı duası aşağıdaki gibidir:

Allahumme innî estehîru-ke bi-ilmike ve estakdiruke bi-kudratike ve es'eluke min-fadlike'l-azîm.

Fe-inneke takdiru velâ akdiru ve ta'lemu velâ a'lemu ve ente al-lâmu'l-ğuyub.

Allahumme in kunte ta'lemu en-ne hâza'l-emra hayrun lî fî-dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fakdurhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh.

Ve in kunte ta'lemu enne hâzâ'l-emre şerrun lî fi dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fasrifhu annî vasrifnî anhu vakdur liye'l-hayra haysu kâne summe ardınî bih.

İstihare duası Türkçe okunuşu

İstihare duası anlamı aşağıdaki gibidir:

"Allah’ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah’ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!"