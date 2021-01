İnsanlar her zaman yapmak istedikleri bir işin kendileri için nasıl sonuçlar doğuracağını merak ederler. Bunun için çok eski zamanlarda fal okları vb. yöntemlere başvurdukları bilinmektedir. İslam dininde ise bu uygulamalar yasaklanmış ve “şeytan işi” olarak nitelendirilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) gaybı yalnızca Allah’ın bileceğini tebliğ etmiş ve Allah’a sığınarak istihare yapılmasını tavsiye etmiştir. Bu tavsiyeye uymak isteyen Müslümanlar "İstihare nasıl olur?", "İstihare nasıl yapılır?" sorularının cevabını aramaktadırlar. İstihare yapabilmek için öncelikle istihare namazı kılmak gerekir. Sonrasında hayır olanı istemek için dua edilir. İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare duası meali ve okunuşu nasıldır? Hem bu soruların hem de benzer birçok sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

''Allahumme innî estehîru-ke bi-ilmike ve estakdiruke bi-kudratike ve es'eluke min-fadlike'l-azîm. Fe-inneke takdiru velâ akdiru ve ta'lemu velâ a'lemu ve ente al-lâmu'l-ğuyub. Allahumme in kunte ta'lemu en-ne hâza'l-emra hayrun lî fî-dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fakdurhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte ta'lemu enne hâzâ'l-emre şerrun lî fi dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fasrifhu annî vasrifnî anhu vakdur liye'l-hayra haysu kâne summe ardınî bih.''

İSTİHARE NAMAZI DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

(Allah’ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü Sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah’ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!) (Buhârî, Teheccüd, 25; Da’avât: 48; Tirmizî, Salât, 237)

İstihare Rüyasına Nasıl Yatılır?

İstihare namazı kılındıktan sonra mümkünse kimse ile görüşmeden, konuşmadan kıbleye dönerek uyumak gerekir. Görülen rüya istihare rüyası olarak adlandırılır.

İstihare Rüyası Yorumları Nasıl Yapılmalıdır?

İstihâreden sonra istihare yapan kişinin gönlüne bir ferahlık gelir, inşirah bulur. İlk defa kalbe doğan şeyin hayırlı olduğu kabul edilerek ona göre hareket edilir.