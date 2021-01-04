İnsanlar her zaman yapmak istedikleri bir işin kendileri için nasıl sonuçlar doğuracağını merak ederler. Bunun için çok eski zamanlarda fal okları vb. yöntemlere başvurdukları bilinmektedir. İslam dininde ise bu uygulamalar yasaklanmış ve “şeytan işi” olarak nitelendirilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) gaybı yalnızca Allah’ın bileceğini tebliğ etmiş ve Allah’a sığınarak istihare yapılmasını tavsiye etmiştir. Bu tavsiyeye uymak isteyen Müslümanlar "İstihare nasıl olur?", "İstihare nasıl yapılır?" sorularının cevabını aramaktadırlar. İstihare yapabilmek için öncelikle istihare namazı kılmak gerekir. Sonrasında hayır olanı istemek için dua edilir. İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare duası meali ve okunuşu nasıldır? Hem bu soruların hem de benzer birçok sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz. İstihare Ne Demektir? İstihare sözlük anlamı olarak “iyi olanı, güzel olanı, hayırlı olanı” isteme anlamına gelir. Peki terim anlamı olarak istihare nedir? İstihare, terim anlamı olarak herhangi bir eylemin sonucunun, nafile bir namaz ve dua ile Allah katından hayırlı olmasını isteme manasına gelmektedir.

İstihare Nasıl Yatılır? İstihare namazı sonrası konuşma vb. dünyevi bir faaliyette bulunmadan, kıbleye dönük bir vaziyette uykuya dalınması tavsiye edilir. Halk arasında “istihareye yatmak” olarak bilinmesi ve “istihare uykusu” diye anılması bu sebeptendir. İstihare Namazı Hangi Gün Kılınır? İstihare namazını istediğiniz herhangi bir gün kılabilirsiniz. İstihareye yatıldığında sonucundan emin olamıyorsanız ya da istihare rüyasını hatırlamamak söz konusu ise yedi gün art arda istihareye yatmanız önerilmektedir. Yedi günü tamamlamanız şart değildir. Eğer istihareye yatıldığında artık ilgili konu ile alakalı karar vermişseniz istihareyi bırakabilirsiniz. İstihare Namazı Hangi Vakit Kılınır? İstihare namazı gündüz veya gece kılınabilir. Fakat istihare namazının vitir namazı sonrasında kılınması ya da sabah namazıyla birlikte kılınması daha çok tavsiye edilir. İstihare Namazı Abdesti Nasıl Alınır? İstihare namazı için diğer vakit namazlarında alındığı gibi abdest alınabilir. “Niyet ettim Allah rızası için istihare namazı abdestimi almaya” diye niyet edilerek istihare abdesti alınabilir. İstihare Namazı Kaç Rekat Kılınır? İstihare namazı iki rekat olarak kılınan bir nafile namazdır.

İstihare Namazına Nasıl Niyet Edilir? İstihare namazına başlamadan önce “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat istihare namazı kılmaya” diyerek niyet edilebilir. İstihare Namazı Niçin Kılınır? İstihare namazı; bir işin, bir eylemin sonuçlarının kişinin kendisi için hayır mı, şer mi olacağının kendisine malum edilmesini Allah'tan istemesi için kılınır. İstihare Namazında Hangi Sureler Okunur? İstihare namazının ilk rekatında öncelikle Sübhaneke duası okunur.

Bu duanın peşine Fatiha suresi okunur.

Fatiha Suresi sonrasında ise Kafirun suresi okunur.

İkinci rekat başında ise yine Fatiha Suresi okunmasına müteakip İhlas suresi okunur.

Fatiha'dan sonra okunan zammı sureler isteğe göre değişebilir. İstihare Namazı Nasıl Kılınır? İstihare namazı kılınışı itibari ile diğer vakit namazlarından çok farklı değildir. Birinci Rekat: İlk olarak istihare namazına niyet edilir.

Sonra "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır. Namaza başlanır ve Sübhaneke duası okunur.

Devamında Euzü besmele ile başlayarak Fatiha suresi okunur..

Fatiha suresinden sonra Kafirun suresi okunarak rükuya gidilir ve doğrulunur.

Secdeye gidilir, diz üstü oturulur, tekrar secdeye gidilir. İkinci Rekat: İkinci rekatı kılmak için ayağa kalkılarak kıyama durulur.

Besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur.

Fatiha suresinin devamında İhlas suresi okunur

İlk rekatta olduğu gibi rüku ve secde yapılır. Sonrasında tekrar ayağa kalkılmaz ve oturulur.

Otururken Ettehiyyatü, Allâhumme salli ala, Allâhumme barik ala ve Rabbena duaları okunur.

"Es selamu aleyküm ve rahmetullah" diye sağa ve sola selam verilerek namaz bitirilir. İstihare Namazından Sonra Hangi Dua Okunur? İstihare namazından sonra Hz. Muhammed (s.a.v) istihare duası okumayı tavsiye etmiştir. Peki istihare duası nasıl yapılır? İstihare duası istihare namazının bitimine müteakip yapılabilir. İstihare duası anlamını bilmek, Arapça ve Türkçe okunuşlarını incelemek istihare namazının daha faziletli olması açısından fayda sağlayacaktır. İSTİHARE NAMAZI DUASI ARAPÇA OKUNUŞU ''Allahumme innî estehîru-ke bi-ilmike ve estakdiruke bi-kudratike ve es'eluke min-fadlike'l-azîm. Fe-inneke takdiru velâ akdiru ve ta'lemu velâ a'lemu ve ente al-lâmu'l-ğuyub. Allahumme in kunte ta'lemu en-ne hâza'l-emra hayrun lî fî-dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fakdurhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte ta'lemu enne hâzâ'l-emre şerrun lî fi dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fasrifhu annî vasrifnî anhu vakdur liye'l-hayra haysu kâne summe ardınî bih.''

İSTİHARE NAMAZI DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU (Allah’ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü Sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah’ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!) (Buhârî, Teheccüd, 25; Da’avât: 48; Tirmizî, Salât, 237) İstihare Rüyasına Nasıl Yatılır? İstihare namazı kılındıktan sonra mümkünse kimse ile görüşmeden, konuşmadan kıbleye dönerek uyumak gerekir. Görülen rüya istihare rüyası olarak adlandırılır. İstihare Rüyası Yorumları Nasıl Yapılmalıdır? İstihâreden sonra istihare yapan kişinin gönlüne bir ferahlık gelir, inşirah bulur. İlk defa kalbe doğan şeyin hayırlı olduğu kabul edilerek ona göre hareket edilir.