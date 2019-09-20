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İstihbarat görevlerinde yer alan Serçe-2 TEKNOFEST’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 17:02 | Son Güncelleme

ASELSAN’ın geliştirdiği başta keşif, gözetleme ve istihbarat görevleri olmak üzere çeşitli görevlerde kullanılan Serçe-2 TEKNOFEST ’te yerini aldı.ASELSAN’ın geliştirdiği keşif, gözetleme ve istihbarat görevleri başta olmak üzere çeşitli görevlerde kullanılacak olan Serçe-2 TEKNOFEST’te meraklıları ile buluştu.

ASELSAN’ın geliştirdiği başta keşif, gözetleme ve istihbarat görevleri olmak üzere çeşitli görevlerde kullanılan Serçe-2 TEKNOFEST ’te yerini aldı.
ASELSAN’ın geliştirdiği keşif, gözetleme ve istihbarat görevleri başta olmak üzere çeşitli görevlerde kullanılacak olan Serçe-2 TEKNOFEST’te meraklıları ile buluştu. Tam otonom görev yapabilen 4 motorlu sisteme sahip olan insansız uçak sistemi Serçe-2, havada 1 saat boyunca aktif bir şekilde görev yapabiliyor.
“Bir saate kadar havada kalış süresi var”
Proje mühendisi Hatice Deniz Temurtaş, “Serçe başta keşif, gözetleme ve istihbarat olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılan insansız otonom bir sistemdir. Bir saate kadar havada kalış süresi var. Akıllı batarya sistemi vardır. Link koptuğunda eve geri dönebilir. Gördüğünüz gibi 4 motorlu bir sistemdir. Serçe 1 diye bir ürünümüz vardı. Ondan satışlarımızı yaptık. O 3 motorlu ve 35 dakika havada kalan bir sistemdi. Serçe 2 sistemi ile biz 1 saate kadar havada kalabilen kolay kullanım sağlayabilen bir sistem elde ettik. Üretimi yapıldı biz binlerce sattık hem serçe 1’den hem serçe 2’den“ diye konuştu.

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