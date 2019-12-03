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İstihbarat Komisyonu Azil Raporunu Açıklayacak

03.12.2019 21:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi için Londra’dayken, Washington’da hakkında başlatılan azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun raporu bekleniyor. Londra'da konuşan Trump ise Demokratlar'ı "vatansever bir davranış sergilememekle" suçladı

İstihbarat Komisyonu Azil Raporunu Açıklayacak

ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi için Londra’dayken, Washington’da hakkında başlatılan azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun raporu bekleniyor.

Rapor, İstihbarat, Dışişleri ve Gözetim Komisyonları tarafından toplanan delillere yer verecek. Rapor, Salı günü (bugün) İstihbarat Komisyonu’nda oylandıktan sonra da Adalet Komisyonu’na iletilecek. Adalet Komisyonu da bu rapora dayanarak Başkan Trump’ın hangi suçlamalarla itham edileceğini belirleyecek.

Trump hakkındaki azil soruşturmasının Adalet Komisyonu ayağı bu hafta başlıyor. Çarşamba günü ilk oturum yapılacak. Oturuma Başkan Trump ya da onu temsil eden avukatı katılmayacak. Beyaz Saray avukatı Pat Cipollone, Adalet Komisyonu Başkanı Jarrold Nadler’a yazdığı mektupta, “Tanıklar henüz belirlenmemişken ve Adalet Komisyonu’nun Başkan’a takviye bazı oturumlar aracılığıyla adil bir süreç imkanı verip-vermeyeceği belli olmayan bir oturuma katılmamız beklenemez” ifadelerini kullanmıştı.

Trump: “Demokratlar’ın davranışı vatansever bir davranış değil”

Başkan Trump Demokratlar'ın oturumu kasten NATO Zirvesi ile aynı güne koyduklarını savunmuş, Londra'ya gitmek üzere yola çıkarken "Ülkemizi temsil etmek ve Amerikan Halkı için mücadele etmek üzere Avrupa'ya gidiyorum. Hiçbir icraatta bulunmayan Demokratlarsa uydurma azil soruşturması oturumunu kasıtlı olarak NATO ile aynı güne koydular. Hoş değil!" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, kendisi pek çok konu başlığında liderlerle müzakerelerde bulunmak üzere yurtdışındayken, Demokratlar’ın azil soruşturması kapsamında attıkları adımları eleştirdi, “Bence Demokratlar’ın böyle bir oyun sergilemesi vatansever bir davranış değil. Ülkemiz için kötü bir şey” dedi.

Başkan Trump NATO üyelerini savunma bütçesine daha fazla katkı yapmaları konusunda ikna etmek dahil iç ve dış politikada puan kazanmaya odaklandığı mesajını verdi, azil soruşturmasına ilişkin “Şu anda bunu düşünmüyorum bile” dedi.

Adalet Komisyonu’ndaki ilk oturumun odağı anayasal zemin

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda Çarşamba günü başlayacak oturumlarda ilk olarak azil soruşturmasıyla ilgili olarak hukuk uzmanları sürecin anayasal zeminine ilişkin ifade verecek.

Demokrat Kongre kaynaklarına göre, Adalet Komisyonu’nun önümüzdeki iki hafta içindeTrump hakkında azil gerekçelerine ilişkin oylama yapması ve bu şekilde de Noel öncesinde Temsilciler Meclisi’nde yapılacak oylamanın önünü açması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi’nin Trump’ı suçlaması halinde, Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da başlayacak yargılama sürecinde Trump’ın görevden alınıp-alınmayacağına karar verilecek.

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