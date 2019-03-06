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İstihbarat Komisyonu’ndan Trump Soruşturması’na Taze Kan

06.03.2019 01:26 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, Rus çeteleri ve devletinin işlediği suçları soruşturma konusunda deneyimli eski bir federal savcıyı Trump yönetimine yönelik genişlettiği soruşturmasının başına geçmesi için görevlendirdi

İstihbarat Komisyonu’ndan Trump Soruşturması’na Taze Kan

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, Rus çeteleri ve devletinin işlediği suçları soruşturma konusunda deneyimli eski bir federal savcıyı Trump yönetimine yönelik genişlettiği soruşturmasının başına geçmesi için görevlendirdi.

Daniel Goldman’ın göreve getirilmesinin Meclis’in Demokrat çoğunluğunun Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ve yakın çevresinin ilişkilerini inceleyen bir dizi soruşturmayı hızlandırması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, eski bir adli hukuk avukatı olan Barry Berke ve Barack Obama’nın eski danışmanlarından Norman Eisen’in de Trump soruşturması ve diğer konularda çalışmak üzere görevlendirildiklerini açıklamıştı.

İsithbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, Goldman’ın Şubat ayında üst düzey danışman ve soruşturmaların başkanı olarak komisyona katıldığını bildirdi. Schiff bir bütçe direktörüyle birlikte farklı roller için başka isimleri de görevlendirdi.

Komisyon’un 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahalesini araştıran soruşturması Demokratlar’ın Kasım’daki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından canlandı.

Komisyon Çarşamba günü Başkan Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in tanıklığını ikinci kez dinleyecek.

Demokratlar Cohen’in Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komisyonu’nda verdiği ifadede seçim kampanyasının finansmanı yasasının ihlal edilmesi dahil olmak üzere bir dizi suçla Trump’ı doğrudan suçladığını savunuyor.

Goldman 2017’ye kadar yaklaşık 10 yıl New York Güney Bölgesi başsavcı asistanlığı görevini yürüttü. Goldman, Las Vegas spor kumarbazı William “Billy” Walters’ın içeriden bilgi sızdırdığına yönelik davaya bakan ana savcı olarak görev yapmıştı.

Goldman Güney Bölgesi Organize Suç Birimi’nde ise büyük bir Rus çetesinin karıştığı para aklama ve haraç kesme davasına bakmıştı.

Goldman ayrıca NBC ve MSNBC yayın kurumları için hukuk uzmanı olarak çalışıyor ve Özel Savcı Robert Mueller’ın 22 aydır süren Rusya soruşturmasıyla ilgili yorumlarda bulunuyordu.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu da son olarak Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası, şirketleri, başkanlığa geçiş dönemi ve yönetimine ilişkin son derece geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Komisyon, Başkan Trump’ın azil sürecini başlatma olasılığına sahip olan soruşturma kapsamında 81 kişi ve kuruma mektup göndererek bilgi ve belge talebinde bulunmuştu.

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