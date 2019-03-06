İstihbarat Komisyonu’ndan Trump Soruşturması’na Taze Kan

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, Rus çeteleri ve devletinin işlediği suçları soruşturma konusunda deneyimli eski bir federal savcıyı Trump yönetimine yönelik genişlettiği soruşturmasının başına geçmesi için görevlendirdi.

Daniel Goldman’ın göreve getirilmesinin Meclis’in Demokrat çoğunluğunun Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ve yakın çevresinin ilişkilerini inceleyen bir dizi soruşturmayı hızlandırması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, eski bir adli hukuk avukatı olan Barry Berke ve Barack Obama’nın eski danışmanlarından Norman Eisen’in de Trump soruşturması ve diğer konularda çalışmak üzere görevlendirildiklerini açıklamıştı.

İsithbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, Goldman’ın Şubat ayında üst düzey danışman ve soruşturmaların başkanı olarak komisyona katıldığını bildirdi. Schiff bir bütçe direktörüyle birlikte farklı roller için başka isimleri de görevlendirdi.

Komisyon’un 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahalesini araştıran soruşturması Demokratlar’ın Kasım’daki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından canlandı.