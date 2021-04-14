İstihbarat Liderlerinden Çin Tehdidi Uyarısı

ABD istihbaratı liderleri Çarşamba günü Kongre’de kamuoyuna açık bir oturumda ifade vererek, Çin'in oluşturduğu "benzersiz tehdit" konusunda uyarılarda bulundu. İstihbarat liderleri iki yıldan uzun süredir ilk kez katıldıkları ‘‘Dünya Genelindeki Tehditler’’ oturumunda Pekin'in bölgesel saldırganlığı, siber yetkinliği ve ekonomik nüfuzuna dikkat çekti.
Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Avril Haines, Çin’in ABD ile birçok konuda başabaş rekabet eden bir rakip olduğunu, birçok alanda kuralları otoriter Çin rejiminin avantajına değiştirmeye çalıştığını belirtti.
Çin’in önemli boyutta siber kapasitesine de işaret eden Haines, bu yetkinliğin kullanılması durumunda vereceği asgari zararın bile ABD’nin kritik altyapısına bölgesel ve geçici hasar verebileceğini kaydetti.
Haines oturumdaki açılış konuşmasında ayrıca, Rusya’nın ABD’nin nüfuzuna gölge düşürme çabaları, İran’ın Ortadoğu’yu istikrarsızlaştırması, küresel terör ve Kuzey Kore’nin Washington ve müttefiklerinin arasını açma çabalarına da dikkat çekti.
Haines ve diğer istihbarat liderleri 2019 yılının Ocak ayından bu yana ilk kez ABD’ye yönelik küresel tehditler konusunda kamuoyuna açık düzenlenen bir oturumda söz aldı.
Kongre’deki bu oturumlar, ulusal güvenlik daireleriyle sık sık ters düşen eski başkan Donald Trump yönetiminin son iki yılında düzenlenmemişti.
Komisyonun başkanı Demokrat Senatör Mark Warner oturumun geçen yıl düzenlenmemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken komisyonun kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Senatör Marco Rubio da oturumun önemine dikkat çekti.
Warner, Pekin’in Çinli teknoloji firması Huawei’i 5G teknolojisinde lider konumuna getirme çabalarına dikkat çekti ve Pekin’in bunu öne çıkan diğer teknolojilerde de deneyeceği uyarısında bulundu.
Son dönemin büyük siber saldırılarından SolarWinds saldırısına dikkat çeken Warner bu tür saldırıların kimyasal ya da biyolojik silahlar gibi yasaklanması konusunda yeni uluslararası kurallar geliştirilebileceğini kaydetti.
Oturumda ifade veren diğer isimler arasında Merkezi İstihbarat Örgütü (CIA) Başkanı Wiliam Burns, Federal Soruşturma Dairesi (FBI) Başkanı Christopher Wray, Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Paul Nakasone ve Savunma İstihbaratı Dairesi Başkanı Scott Berrier de vardı.
ABD istihbarat daireleri oturumdan bir gün önce küresel tehdit raporu yayınlamıştı. Ulusal İstihbarat Konseyi raporunda, salgın hastalıklar, zengin ve yoksul arasındaki uçurum, iklim değişikliği, iç ve ülkeler arası çatışmalar gibi konuların gelecek yıllarda yüz yüze gelinecek tehditler arasında olduğunu bildirmişti.