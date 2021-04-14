İstihbarat Liderlerinden Çin Tehdidi Uyarısı

ABD istihbaratı liderleri Çarşamba günü Kongre’de kamuoyuna açık bir oturumda ifade vererek, Çin'in oluşturduğu "benzersiz tehdit" konusunda uyarılarda bulundu. İstihbarat liderleri iki yıldan uzun süredir ilk kez katıldıkları ‘‘Dünya Genelindeki Tehditler’’ oturumunda Pekin'in bölgesel saldırganlığı, siber yetkinliği ve ekonomik nüfuzuna dikkat çekti.

Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Avril Haines, Çin’in ABD ile birçok konuda başabaş rekabet eden bir rakip olduğunu, birçok alanda kuralları otoriter Çin rejiminin avantajına değiştirmeye çalıştığını belirtti.

Çin’in önemli boyutta siber kapasitesine de işaret eden Haines, bu yetkinliğin kullanılması durumunda vereceği asgari zararın bile ABD’nin kritik altyapısına bölgesel ve geçici hasar verebileceğini kaydetti.

Haines oturumdaki açılış konuşmasında ayrıca, Rusya’nın ABD’nin nüfuzuna gölge düşürme çabaları, İran’ın Ortadoğu’yu istikrarsızlaştırması, küresel terör ve Kuzey Kore’nin Washington ve müttefiklerinin arasını açma çabalarına da dikkat çekti.