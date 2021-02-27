HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstihbarat MİT’ten operasyon jandarmadan: Kamyonlardan 35’i çocuk 176 düzensiz göçmen çıktı

İstihbarat MİT’ten operasyon jandarmadan: Kamyonlardan 35’i çocuk 176 düzensiz göçmen çıktı

27.02.2021 23:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MİT ve Antalya İl Jandarma Komutanlığınca ortak yürütülen çalışmada kasası brandayla kaplı kamyonlarda 35’i çocuk 176 düzensiz göçmen yakalandı.

MİT ve Antalya İl Jandarma Komutanlığınca ortak yürütülen çalışmada kasası brandayla kaplı kamyonlarda 35’i çocuk 176 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili organizatörlük yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

Antalya’da düzensiz göçmenlerin organizatörler aracılığı ile İstanbul’dan araçlarla Antalya’nın Kemer ilçesine getirileceği, buradan da Çamyuva Mahallesi’nden deniz yoluyla yurt dışına çıkış yapacakları bilgisi üzerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, şüpheli araç aramalarında kasa bölümü branda ile örtülü kamyonlarda olduğu tespit edilen 55 Suriye, 45 Afganistan, 20 Irak, 17 Bangladeş, 16 Filistin, 13 Pakistan, 9 İran ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere 176 düzensiz göçmen yakalanırken organizatörlük yapan 11 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan 176 düzensiz göçmenden 37‘sinin çocuk olduğu tespit edildi. Diğer taraftan düzensiz göçmenleri almak için tekneyle denizde beklediği tespit edilen organizatörlerin ise Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından yakalandığı bildirildi.
Olayda yakalanan düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin bitmesine müteakip Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü GGM’ne teslim edileceği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERLady Gaga'ya güzel haberLady Gaga'ya güzel haber
Bir kadın cinayeti daha! Otel odasında katledildiBir kadın cinayeti daha! Otel odasında katledildi
Tek lastik değiştirilir mi?Tek lastik değiştirilir mi?
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı

Son Dakika: Gökçeada’da kayıp teknenin yeri tespit edildi

Son Dakika: Gökçeada’da kayıp teknenin yeri tespit edildi

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Son Dakika: 27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Diğer Haberler

Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Devriye gezen polislerin dur ikazına uymayıp at arabasını bırakıp gittiler

Devriye gezen polislerin dur ikazına uymayıp at arabasını bırakıp gittiler

Nevşehir'de kadın cinayeti! Sevgilisi tarafından otel odasında öldürüldü

Bir kadın cinayeti daha! Otel odasında katledildi

Erdoğan ve Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde temel atma törenine katılacak

Tarih verildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin online katılacak

Yüz yüze eğitimle ilgili Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Yüz yüze eğitimle ilgili Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Son Dakika: 27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.