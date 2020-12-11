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"İstihbarat ordudaki aşırıları denetlesin"

11.12.2020 16:47 | Son Güncelleme:
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Almanya’da Meclis Araştırma Komisyonu, federal ordudaki aşırı sağcı yapılanmaların araştırılması için istihbarat örgütlerinin sıkı iş birliği yapması gerektiğini açıkladı.

Almanya parlamentosunun gizli servisleri araştırma komisyonu, hükümete bağlı istihbarat teşkilatlarının, federal ordu (Bundeswehr) içinde örgütlenen aşırı sağcı oluşumlara karşı daha etkili mücadele edilebilmesi için aralarındaki iş birliğini geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Meclis Araştırma Komisyonu iki yıl süren araştırmadan elde edilen sonuçları cuma günü Berlin'de duyurdu.

Komisyon üyesi Yeşiller milletvekili Konstantin von Notz, araştırma sonucunda Bundeswehr ve diğer güvenlik birimlerinde aşırı sağcı örgütlerle ilişkili yapılanmaların varlığının teyit edildiğini söyledi. Komisyon başkanı, iktidardaki Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) milletvekili Roderich Kiesewetter ise, araştırmanın sonucu ile ilgili değerlendirmesinde, "siyasi devrim planlayan bir gölge orduya" ilişkin bir kanıt bulunamadığını söyledi. Kiesewetter buna karşın, "Bundeswehr ve diğer güvenlik birimlerinde aşırı sağcı ağlarla ilişkileri olanlar var" diye konuştu.

Bundeswehr mensuplarının ve diğer güvenlik birimlerindeki görevlilerin bu tür oluşumlarla temas halinde olmalarının, "kabul edilemez" olduğunu ifade eden CDU'lu politikacı, bu gibi durumlarda yasal çerçevenin daraltılmasına yönelik uygulamaların araştırılmasından yana olduğunu ifade etti.

Sol Parti milletvekili André Hahn ise, şimdiye kadar Federal ordudaki aşırı sağcı yapılanmaların görmezden gelindiğini ileri sürdü. Hahn, nihai komisyon raporunun gizlilik nedeniyle kısmen açıklanmasını ise eleştirdi.

dpa / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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