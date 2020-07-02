İstihbarat Yetkililerinden Kongre’ye Rusya Brifingi

ABD’li üst düzey istihbarat yetkilileri Afganistan’da Amerikan ve koalisyon güçleri askerlerinin saldırılarda hedef alınması için Taleban’a para ödülü teklif edildiği iddialarına ilişkin Kongre üyelerini bilgilendirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre CIA Başkanı Gina Haspel ve Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Paul Nakasone, Temsilciler Meclisi ve Senato’daki liderlerle istihbarat komisyonlarının başkanlarına konuyla ilgili bilgi verdi. Şimdiye kadar konuyla ilgili bilgilendirme toplantılarına, bir ay önce yemin ederek göreve başlayan Ulusal İstihbarat Başkanı John Ratcliffe, ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows başkanlık ediyordu. Bu iki isim de bir yıldan daha az süredir mevcut görevlerinde bulunuyor. Üç yetkili Kongre üyelerine Rusya’dan Taleban’a para ödülü iddialarına ilişkin bilginin doğrulanamadığını belirterek konuyla ilgili istihbaratı Başkan Trump’ın dikkatine sunmama kararını savunmuştu. Ulusal güvenlik danışmanı O’Brien Çarşamba günü yaptığı açıklamada ‘’Başkan’ın bu konuyla ilgili Oval Ofis’teki istihbarat brifinginde bilgilendirilmesine gerek olup olmadığına ilişkin kararı üst düzey bir kariyer memuru verdi. Memur gelen istihbarata güvenmediği için böyle bir karar aldı’’ ifadelerini kullanmıştı.

Ulusal güvenlik danışmanı, yeni bir istihbaratın ilk aşamadaki raporları güçlendirmesi halinde Rusya’ya karşı atılabilecek olası adımlar üzerine çalıştığını söyledi. O’Brien, ‘’Bunlar önemli iddialar. Doğrulanmaları halinde başkanın güçlü bir adım atacağını garanti ederim’’ şeklinde konuştu. Başkan Donald Trump ise Çarşamba günü Twitter hesabından paylaştığı mesajda ve Fox Business News kanalına verdiği röportajda, iddialar için ‘’uydurma’’ ifadesini kullanmayı sürdürmüş, ‘’İstihbaratçıların çoğu böyle bir şeyin olduğuna inanmıyordu. Bunun gazeteler ve Demokratlar’a dayanarak ortaya atılan uydurma iddialar olduğunu düşünüyorum’’ demişti. Ancak basında yer alan yeni haberler bu tezi yalanlıyor. Reuters haber ajansı, Amerikan ve Avrupa hükümet kaynaklarına dayandırdığı Çarşamba günkü haberinde ABD’nin, Rusya’nın Taleban bağlantılı militanlara Amerikan ve koalisyon askerlerine saldırmaları karşılığında para ödülü teklif ettiği iddialarını güçlendiren yeni bir istihbarat elde ettiğini bildirmişti.

Taleban yetkilileri de para ödülü programını doğrulamış, Taleban komutanlarından Mulani Bağdadi Business Insider’a yaptığı açıklamada ‘’Komutanlar bizzat Rus istihbaratından para ve silah alıyor’’ ifadelerini kullanmıştı. Taleban’ın eski lideri Molla Ömer’in bir dönem sözcüsü olan Molla Manan Niyazi de Daily Beast’e yaptığı açıklamada, ‘’Taleban’a 2014 yılından günümüze kadar Afganistan’daki ABD askerleri ve IŞİD güçlerine yönelik saldırılar için Rus istihbaratı tarafından para ödendi’’ dedi. Pentagon raporunda kaygılar dile getirilmişti Amerikalı savunma ve istihbarat yetkilileri, Moskova’nın Taleban’a silah ve eğitim verdiğini belirterek Afganistan’daki Rus müdahalesinden bir süredir endişe duyduklarını ifade ediyor. ABD Savunma Bakanlığı’nın Çarşamba günü açıkladığı bir raporda Taleban’a para ödülü iddiaları doğrudan yer almasa da, Afganistan’da Rusya’nın nüfuzunun ve müdahalesinin gittikçe arttığı uyarısı yapılıyordu. Pompeo: ‘’Rusların ABD aleyhinde faaliyetleri yeni değil’’