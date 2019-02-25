HABER

"İstihbaratçı albayım" diyerek dolandırıcılık yaptığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 11:39 | Son Güncelleme

Amasya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında cezaevinde yatan zanlıların yakınlarını kendisini istihbaratçı albay olarak tanıtarak dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Amasya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında cezaevinde yatan zanlıların yakınlarını kendisini istihbaratçı albay olarak tanıtarak dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, P.A, sekreter olarak işe aldığı H.E. ile kentteki bir otelde tartıştı. Görevlilerin haber vermesi üzerine otele gelen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, P.A'nın üzerinde yaptığı aramada, polis kokardı, telsiz, tabanca, bir derneğe ait kimlik, kameralı gözlük ve mermi ele geçirdi.

H.E. emniyetteki ifadesinde, P.A'nın kendisini istihbaratçı albay olarak tanıtıp FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında cezaevinde yatan 3 kişinin yakınlarından "zanlıları cezaevinden çıkarmayı vadederek" 550 bin lira aldığını, bir kişiden ise kendisini işe yerleştireceğini söyleyerek 20 bin lira aldığını iddia etti.

Cezaevinde yatan kişilerin yakınlarıyla irtibata geçen polis ekipleri, P.A'nın kendisini istihbaratçı albay olarak tanıtarak kendilerinden para aldığını doğruladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli P.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son haliCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son hali
Cilvegözü'nün "dedektör köpekleri" kuş uçurtmuyorCilvegözü'nün "dedektör köpekleri" kuş uçurtmuyor
11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya dolandırıcı sahte albay tutuklandı

En Çok Okunan Haberler

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cilvegözü'nün "dedektör köpekleri" kuş uçurtmuyor

Cilvegözü'nün "dedektör köpekleri" kuş uçurtmuyor

Bakan Varank müjdeyi verdi

Bakan "Müjdeyi veriyorum" dedi ve açıkladı

Çanakkale'de okullar il genelinde tatil edildi

Kar yağışının ardından bir tatil haberi daha geldi

TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir'i ziyaret etti

Defineciler tarihi mezarı kazdı, jandarma harekete geçti

Defineciler tarihi mezarı kazdı, jandarma harekete geçti

Kartal'daki çöken binada kurtarma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Görüntüler 19 gün sonra ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.