Yurt içi ve yurt dışında birçok silahı kullanılan Samsun Yurt Savunma Sanayi Canik Silah Fabrikasının yeni tabanca modeli, özellikleriyle kendisine hayran bırakıyor. Küçük boyuna rağmen, büyük silahlarla aynı etkiye sahip olan TP9 Sub Elite modeli bu ay sonunda Türkiye'de de satışa sunulacak. Samsun Yurt Savunma Sanayi Canik Silah Fabrikası Genel Müdürü Cahit Utku Aral, yeni silahları hakkında açıklamalarda bulundu.

İstihbaratçıların yeni silahı olacak

'SİLAH TÜRKİYE'DE DE KARŞILIĞINI BULACAKTIR' Silahın teknik özelliklerinden de bahseden Aral, şunları söyledi: “TP9 Sub Elite’nin susturucu takılabilir özelliği, red dot(kırmızı nokta) özelliği, trityum arpacık gez bağlama özellikleri mevcut. Çok donanımlı bir silah. 9 mm mermi çapı ve 12 mermi kapasitesine sahip bir silah. Silah, hem gizli taşımaya hem de poligon atışlarına uygun.

Silahın gez ve arpacığından bakarken red dot’u da görebiliyoruz. Bu ebattaki silahlar arasında bu özelliğe sahip olan nadir silahlardan bir tanesi. Silah ayrıca hem sağ hem de sol el ile kullanıma uygun olarak tasarlandı. Silahın üzerindeki her şeyi çift taraflı yaptık.

Silah, yüzde 70 parça değişim özelliğine sahip. Bu da çok önemli bir lojistik avantaj sağlıyor. TP9 Sub Elite’nin Türkiye’de de güzel bir karşılık bulacağını düşünüyoruz.