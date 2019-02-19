İstihbaratçıların yeni silahı olacak

Yurt içi ve yurt dışında birçok silahı kullanılan Samsun Yurt Savunma Sanayi Canik Silah Fabrikasının yeni tabanca modeli, özellikleriyle kendisine hayran bırakıyor. Küçük boyuna rağmen, büyük silahlarla aynı etkiye sahip olan TP9 Sub Elite modeli bu ay sonunda Türkiye'de de satışa sunulacak.
Samsun Yurt Savunma Sanayi Canik Silah Fabrikası Genel Müdürü Cahit Utku Aral, yeni silahları hakkında açıklamalarda bulundu.
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