İstihbaratçıların yeni silahı olacak

Yurt içi ve yurt dışında birçok silahı kullanılan Samsun Yurt Savunma Sanayi Canik Silah Fabrikasının yeni tabanca modeli, özellikleriyle kendisine hayran bırakıyor. Küçük boyuna rağmen, büyük silahlarla aynı etkiye sahip olan TP9 Sub Elite modeli bu ay sonunda Türkiye’de de satışa sunulacak.

Samsun Yurt Savunma Sanayi Canik Silah Fabrikası Genel Müdürü Cahit Utku Aral, yeni silahları hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin en küçük ve en etkili silahını ürettiklerini ifade eden Genel Müdür Cahit Utku Aral, “Türkiye’nin iğne ateşlemeli polimer gövdeli en küçük tabanca olan TP9 Sub Elite modelini üretiyoruz. Türkiye’de piyasaya yeni girecek. Bu ay sonunda Türkiye’de satışa sunulacak. Amerika ve Avrupa’da ise satışa başlamıştık. TP9 Sub Elite silah sistemi, Türkiye’deki en ufak olmak özelliğine sahip. Tamamen bir görev ve ana silah diye adlandırıyoruz. Gizli taşımaya uygun, bir büyük silahtan istenen her şeyi bire bir veren ama aynı zamanda da gizleyebileceğiniz bir silah. Koruma görevlerinde ve istihbarat teşkilatının görevlerinde kullanacağı ana silah olarak değerlendiriyoruz. Onların başka bir silah sistemine de ihtiyacının olmadığını düşünüyoruz” dedi.