"İstihdam Artışı Harika ama Herşey Tersine Dönebilir"

Başkan Joe Biden, ABD’de geçen ay 916 bin yeni istihdam sağlandığı ve bunun son yedi ayın en yüksek rakam olduğunu gösteren Çalışma Bakanlığı raporunu sevinçle karşıladı; ancak Amerikalılar’ı tüm bu başarıların tersine dönebileceği konusunda uyardı.

Çalışma Bakanlığı raporunun açıklanmasının ardından Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Biden, “Önümüzde hala uzun bir yol var” ifadelerini kullandı.

Amerikalılar’a, gidişattaki olumlu göstergelere rağmen dikkatli olmalarını tavsiye eden Biden, “Bu harika haber karşısında Amerikan halkına açık ve doğrudan şu açıklamayı yapmam gerekiyor; çok zorlanarak elde ettiğimiz ilerleme tersine dönebilir” dedi.

Corona virüsü salgınına karşı ABD’de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürse de son haftalarda vaka sayılarında yaşanan artış ve tedbirlerin yeniden sertleştirilmesi olasılığı, endişe yaratıyor.

“Altyapı paketi sayesine Çin ve dünyanın geri kalanıyla rekabette öne geçebiliriz"

Biden konuşmasında ayrıca, hafta ortasında Pittsburgh’de açıkladığı 2,3 trilyon dolarlık altyapı planının da, Kongre’de onaylanması halinde, ülkede milyonlarca yeni istihdam imkanı yaratacağına vurgu yaptı. Biden, öneriye şu an karşı çıkan Kongre’deki Cumhuriyetçiler’in de seçmenlerinden baskı göreceklerini ve bu nedenle uzlaşıya varmaları gerekeceğini savundu.