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"İstihdam Artışı Harika ama Herşey Tersine Dönebilir"

02.04.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de geçen ay 916 bin yeni istihdam sağlandığını gösteren Çalışma Bakanlığı raporunu sevinçle karşılayan Başkan Joe Biden, Amerikalılar’ı ilerlemenin tersine dönebileceği konusunda da uyardı

Başkan Joe Biden, ABD’de geçen ay 916 bin yeni istihdam sağlandığı ve bunun son yedi ayın en yüksek rakam olduğunu gösteren Çalışma Bakanlığı raporunu sevinçle karşıladı; ancak Amerikalılar’ı tüm bu başarıların tersine dönebileceği konusunda uyardı.

Çalışma Bakanlığı raporunun açıklanmasının ardından Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Biden, “Önümüzde hala uzun bir yol var” ifadelerini kullandı.

Amerikalılar’a, gidişattaki olumlu göstergelere rağmen dikkatli olmalarını tavsiye eden Biden, “Bu harika haber karşısında Amerikan halkına açık ve doğrudan şu açıklamayı yapmam gerekiyor; çok zorlanarak elde ettiğimiz ilerleme tersine dönebilir” dedi.

Corona virüsü salgınına karşı ABD’de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürse de son haftalarda vaka sayılarında yaşanan artış ve tedbirlerin yeniden sertleştirilmesi olasılığı, endişe yaratıyor.

“Altyapı paketi sayesine Çin ve dünyanın geri kalanıyla rekabette öne geçebiliriz"

Biden konuşmasında ayrıca, hafta ortasında Pittsburgh’de açıkladığı 2,3 trilyon dolarlık altyapı planının da, Kongre’de onaylanması halinde, ülkede milyonlarca yeni istihdam imkanı yaratacağına vurgu yaptı. Biden, öneriye şu an karşı çıkan Kongre’deki Cumhuriyetçiler’in de seçmenlerinden baskı göreceklerini ve bu nedenle uzlaşıya varmaları gerekeceğini savundu.

Biden’ın “nesilde bir yapılacak bir yatırım” olarak tanımladığı ve gelecek 8 yıl boyunca ülke genelinde yol ve köprü inşasının yanısıra eğitim ve toplu ulaşım da dahil bir dizi alanda yenilik yapılmasının önerildiği altyapı paketinin, büyük şirket ve kurumlardan alınacak daha yüksek vergilerle finanse edileceği belirtiliyor.

Önerilen vergi artışı nedeniyle de iş dünyasının yöneticileri ve Cumhuriyetçiler’in yasa tasarısının onaylanmasını engellemeye çalışması bekleniyor.

Başkan Biden bugünkü konuşmasında, büyük şirketlere yönelik vergi artışı planıyla ilgili soruya, “Amerikan şirketlerinin üzerlerine düşeni adil bir şekilde yapmaları için vergileri yükseltmek ekonomiyi kesinlikle yavaşlatmaz. Aksine, ekonominin daha iyi işlemesine yardımcı olur ve daha fazla enerji yaratır” şeklinde yanıt verdi.

Biden konuşmasında altyapı paketini, “Bu paket sayesinde Çin ve dünyanın geri kalanıyla rekabette de öne geçmiş olacağız” sözleriyle savundu; paket sayesinde yaratılacak istihdam alanlarının büyük bir oranının ‘mavi yakalılar’ için olacağına da vurgu yaptı.

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