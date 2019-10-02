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İstihdam garantili yüksekokul, kapılarını öğrencilerine açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 12:37 | Son Güncelleme

  Ankara'da, Başkent Üniversitesi bünyesinde kurulan istihdam garantili Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, kapılarını ilk öğrencilerine açtı.

Ankara'da, Başkent Üniversitesi bünyesinde kurulan istihdam garantili Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, kapılarını ilk öğrencilerine açtı. Yüzde 70 doluluk oranıyla eğitime başlayan yüksekokulda öğrenciler, yazın organize sanayi bölgesindeki firmalarda staj yapacak. Öğrenciler, mezun olduklarında staj yaptıkları firmalarda işbaşı yapabilecek.

Sincan ilçesinde bulunan, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, nitelikli eleman istihdamı sağlamak için Başkent Üniversitesi ile ortak çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, üniversite bünyesinde meslek yüksekokulu kurulması için Yükseköğretim Kurulu'na başvuru yapıldı. Başvurunun kabul edilmesiyle yüksekokul, bölgede inşa edildi. Başkent Üniversitesi Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu için bu yıl 3 bölümde 90 öğrenci alımı için kontenjan açıldı. İlk yılında yüksekokul, 64 öğrenciyle yüzde 70 doluluk oranı ile eğitime başladı. Yazın organize sanayi bölgesinde bulunan firmalarda staj imkânı sunulacak öğrenciler, okulu bitirdiklerinde isterlerse staj ve eğitim aldıkları firmada işbaşı yapabilecek.

'AMAÇ, DİPLOMALI İNSANA İSTİHDAM SAĞLAYABİLMEK'

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Türkiye'de ilk defa bir vakıf üniversitesinin organize sanayi bölgesi içinde yüksekokul açtığını söyledi. Tuncay, Meslek Yüksekokulu'nun kurulmadan önce organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bütün işletmelerde ön çalışma yaptıklarını söyleyerek, "İşletmelerin ihtiyaçlarına, taleplerine göre bölümleri belirledik. Buradaki amaç diplomalı işsiz yetiştirmek değil, diplomalı insana istihdam sağlayabilmek. Staj yaptığı, yaz çalışmasına girdiği işletmelerde, işletmeden memnunsa mezun öğrenci burada kalacak, işletme de ondan memnunsa o öğrenciyi istihdam edecek" dedi. Tuncay, okuldaki öğrencilerden 63'ünün burslu olduğunu kaydederek, "Hedefimiz, öğrencilerin teoriyle pratiği beraber görmesini sağlayıp, okul bittiğinde de ayakları yere sağlam basan, gelecek korkusu olmayan, insanları yetiştirebilmek ve topluma kazandırmak" diye konuştu.

'EĞİTİM SİSTEMİ TAMAMEN UYGULAMAYA DAYALI'

Okul Müdürü Prof. Dr. Feride Şahin de organize sanayi bölgesinde ihtiyaç duyulan programların açıldığını belirterek, "Okulumuzun eğitim sistemi tamamen uygulamaya dayalı olarak tasarlandı. Öğrencilerimiz birinci yılın sonunda yaz stajına gidiyorlar. Yaz stajını tamamlayan öğrenci 3'ncü yarıyılda okula dönüyor. 3'üncü yarıyılın sonunda not ortalaması 1.8 ve üzerinde olan öğrencilerimizi biz sektörde sigortasını yaparak uygulamaya gönderiyoruz" şeklinde konuştu. Makine bölümü birinci sınıf öğrencisi Mert Çelik, okulu gelecekte iş bulmak ve okuduğu alanda çalışmak için seçtiğini söyledi. Çelik, "Okuldan mezun olduktan sonra büyük firmalarda çalışma imkânı bulacağımı düşünüyorum. İlerde iyi bir firmada çalışmayı düşünen arkadaşların da burayı seçmelerini öneririm" dedi.

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