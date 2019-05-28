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İstihdam Kaybı Olursa Fransa Otomotivdeki Dev Birleşmeye Karşı Çıkıyor

28.05.2019 11:46 | Son Güncelleme

Fransa Finans Bakanı Fiat Chrysler ve Renault arasındaki birleşmenin ancak hiçbir işçinin işini kaybetmemesine neden olmaması halinde mümkün olabileceğini söyledi.

İstihdam Kaybı Olursa Fransa Otomotivdeki Dev Birleşmeye Karşı Çıkıyor

Fransa Finans Bakanı, Fiat Chrysler ve Renault arasındaki birleşmenin ancak hiçbir işçinin işini kaybetmemesi halinde mümkün olabileceğini söyledi.

Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire, anlaşmayla ilgili bazı konularda garanti istediğini söyledi.

Le Maire “Öncelikli olarak istihdam ve fabrikalar konusunda garanti istiyoruz. Renault’un CEO’su Jean-Dominique Senard’a çok net olarak bunu söyledim. Fiat’la ortaklığın Fransa’da istihdam kaybı ya da bir fabrika kaybına neden olmayacağı konusunda garanti istedim” şeklinde konuştu.

Amerikalı Chrysler ve İtalyan Fiat ortaklığı Fransiz otomotiv devi Renault’ya yaklaşık 40 milyar dolar değerinde bir birleşme teklifinde bulundu. Anlaşmanın sağlanması halinde oluşacak şirketin yıllık 8.7 milyon araç üretimiyle dünyanın en büyük üçüncü otomotiv şirketi haline geleceği ifade ediliyor.

Fransa Finans Bakanı ayrıca Renault’un Nissan’la mevcut işbirliğine de değinerek bunun da yeni kurulacak şirketin yönetiminde dikkat alınması gerektiğini söyledi.

Fransa hükümetinin Renault şirketinde yüzde 15 hissesi bulunuyor ve eğer anlaşma sağlanırsa yeni şirkette Fransa’nın hissesi yüzde 7,5’e düşmüş olacak.

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