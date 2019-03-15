İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2018 Aralık itibarıyla İstanbul'un iş gücü sayısının 6 milyon 578 bin kişi olduğunu belirterek, "Tükiye'nin yüzde yüzde 20,5'i. İstihdam edilen 5 milyon 291 bin. İşsiz sayımız 1 milyon 287 bin, iş yeri sayımız 527 bin. Bu Türkiye'nin yüzde 28'i." dedi.

Yerlikaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğinde yürütülen ve "Burası İstanbul, Burada İş Var" temasıyla düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması"na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı liderliğinde 81 vilayette hayır için yapılan yarışın birincisinin 8 Şubat 2017'de başlatıldığını ifade eden Yerlikaya, ikincisinin de "Türkiye'de iş var, aş var" sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatıldığını söyledi.

Yerlikaya, 2,5 milyon vatandaşı işle buluşturmakla ilgili iş dünyasının kalbi olan oda ve borsaların merkezinde sözler verildiğini dile getirdi.

Bulunduğu coğrafya itibarıyla Türkiye'nin İsveç, İskandinav ülkeleri gibi olmadığını vurgulayan Yerlikaya, ülkenin gündeminin ağır olduğunu, Türkiye'nin bin yıldan beri rahat bırakılmadığını kaydetti.