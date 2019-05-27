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İstihdam seferberliğine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam çağrısına tekrar dikkat çekmesi üzerine Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “İstihdam seferberliğimize devam ederek, istihdam sayımızı yüzde 35 artıracağız” dedi.ATO Congresium’da düzenlenen 12.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam çağrısına tekrar dikkat çekmesi üzerine Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “İstihdam seferberliğimize devam ederek, istihdam sayımızı yüzde 35 artıracağız” dedi.
ATO Congresium’da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında gerçekleştirdiği istihdam çağrısına dikkat çekti. Bu anlamda çalışmalar yaptıklarını ve daha da yapacaklarını dile getiren Emin Üstün, Şubat ayından bugüne kadar 250 kişiye istihdam sağladıklarını ve yıl sonuna kadar bu sayıyı ikiye çıkaracaklarını söyledi.
Emin Üstün aynı zamanda istihdam seferberliğine destek amaçlı yapılacak olanları şu şekilde aktardı; “İstihdam sayımızı yüzde 35 artırarak çalışan sayımızı toplamda 1852’ye çıkaracağız. Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu süreçte işsizliğin önüne geçecek yatırımlara ağırlık vereceğiz. Türkiye’nin dört bir noktasında yer alan 103 şubemiz ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Daha geniş kitlelere ulaşmak adına 2019 yılında İstanbul, Bingöl, Siirt, Karabük, Rize, Giresun, Çanakkale, Yalova, Bursa, Karaman, Erzincan ve Kırıkkale gibi 16 noktada yeni şube açarak, şube sayımızı 129’a çıkaracağız. Yaptığımız önemli yatırımlar ile hem istihdamı artıracağız hem de ülke ekonomisine destek vereceğiz” dedi.

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