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"İstihdam ülkemizin gelişmesi için bir gereksinim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 14:03 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin: - "İstihdam ülkemizin gelişmesi için bir gereksinim. Dolayısıyla bunu hayatın düsturu haline getirmeliyiz ki başaralım"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "İstihdam ülkemizin gelişmesi için bir gereksinim. Dolayısıyla bunu hayatın düsturu haline getirmeliyiz ki başaralım." dedi.

Vali Bilgin, İl Özel İdaresi Fuar Salonunda düzenlenen İstihdam Seferberliği Toplantısında, Türkiye nüfusunun 140 ülkeden daha fazla olduğunu söyledi.

Türkiye'nin istihdam konusunda çok önemli altyapısı bulunduğuna dikkati çeken Bilgin, iş arayanlar ile işçi arayanlar arasında sıkıntılar yaşandığını gözlemlediklerini aktardı.

Teşviklerin önemine değinen Vali Bilgin, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ciddi manada bir işveren girişimci potansiyeli var. Bu potansiyelin de işçi kardeşlerimizin katılımına baktığımızda bu sayının bir denge sağlamadığını görüyoruz. Ülkemiz çok ciddi bir genç nüfusa sahip. O zaman bizim işverenlerin önünü her türlü açmamız gerekiyor. Hem teşviklerle açmamız gerekiyor hem yatırım teşvikleriyle açmamız gerekiyor hem faiz oranlarıyla açmamız gerekiyor. Ülkemizin inşallah bu yönüyle önümüzdeki günlerde açıklanacak bu teşvik paketleriyle sadece işçi, işveren destekleri değil diğer alanlardaki teşvik paketleriyle de sizler bu alanda daha da rahatlayacaksınız. İstihdam ülkemizin gelişmesi için bir gereksinim. Dolayısıyla bunu hayatın düsturu haline getirmeliyiz ki başaralım."

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğlu ise 2019 yılında yapılacak istihdam destekleri hakkında bilgiler vererek, uygulamanın hem işverene hem de işçiye ciddi katkılarının olduğunu dile getirdi.

Çalışma ve İş Kurumunun ciddi bir gelişim içinde olduğunu aktaran Babalıoğlu, bu yıl 1 milyon 300 bin istihdam hedeflerinin olduğunu kaydetti.

Programda Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ile Lüleburgaz Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların adından Ilık, Cebelli ve Vali Bilgin, istihdam seferberliği için taahhütname imzaladı.

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Istihdam Vali

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