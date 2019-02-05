"İstihdamda kadınlara öncelik tanınacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Edindiği mesleği ticarete dönüştürebilecek, satış yapabilecekleri alanlar sağlanacak. İstihdam sağlayacak işlerde kadınlara özel önceliklerimiz var." dedi.

Özhaseki, AK Parti Kadın Kolları tarafından Mamak'ta Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Buluşmasına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, belediye başkanı seçilmesi halinde yapacakları projelere değinen Özhaseki, "Özellikle mahallelerde kreş yapılması, belediye evleri yapılması projesi var. Mesela acil hastaneye gideceksiniz, çocuğu nereye bırakacaksınız? O belediye evlerine çocuklarınızı bırakabileceksiniz." İfadelerini kullandı.

Kadınlar için mahalle konakları yapacaklarını ve istihdama önem vereceklerini belirten Özhaseki, "İstihdam sağlayacak birçok tedbirler ve meslek edindirme kursları olacak. Edindiği mesleği ticarete dönüştürebilecek, satış yapabilecekleri alanlar sağlanacak. İstihdam sağlayacak işlerde kadınlara özel önceliklerimiz var." diye konuştu.