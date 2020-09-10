İstihdamda Toparlanma Başladı Mı?

Corona salgınının en ağır etkilerini nisan ayında yaşayarak istihdamda son yılların en düşük seviyelerini gören Türkiye, Haziran ayı itibariyle bir ölçüde toparlanmış görünüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün yayınladığı verilere göre, Nisan ayında 25,6 milyona gerileyen istihdam iki ay sonra 26,5 milyona yükselirken işgücü de 29,4 milyondan 30,6 milyona çıktı. Bu toparlanmaya rağmen bugün çalışabilir nüfusun, 62,5 milyona ulaştığı Türkiye, istihdam sayısında çalışabilir nüfusun 56 milyon olduğu 2014 Türkiye’sinin istihdam sayısına ancak ulaşabildi. TÜİK, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının 2020 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azalarak, 4 milyon 101 bin kişiye gerilediğini açıklarken işsizlik oranının da 0,4 puanlık artışla, yüzde 13,4 seviyesine ulaştığını duyurdu. Doçent Çelik: ‘‘Toparlanma başladı diyemeyiz, istihdamda olup işbaşında olmayan 3,8 milyon kişi var’’ VOA Türkçe’nin görüşlerini aldığı çalışma ekonomisi uzmanı Aziz Çelik, istihdam verilerindeki bir toparlanmayla, işsizlikte bir iyileşme olduğundan bahsetmenin henüz mümkün olmadığını söylüyor.

Doçent Aziz Çelik ‘‘İstihdam ve işsizlik verilerinde bir toparlanma olduğunu söyleyemeyiz. Bir önceki yıla göre, ciddi biçimde bozulma var ve bu devam ediyor. Elbette ekonomin kapalı olduğu Nisan ve Mayıs aylarından sonra inşaat, turizm ve tarım faaliyetlerinin arttığı Haziran ve Temmuz aylarında istihdam artışı beklenir, ki bu da oldu. Ancak geçen seneye göre daralma olduğu da verilerle ortada. Bir de unutmamak gerekir ki; büyük ölçüde kısa çalışma ödeneği sayesinde istihdam olup da iş başında olmayan 3,8 milyon kişi var. İşten çıkarma yasağı kalkınca bu grubun ne kadarının çalışmaya devam edeceği bilinmiyor. Ben sonbaharla birlikte bir toparlanma da beklemiyorum. Zira pandeminin nasıl seyredeceği de belirsizliğini sürdürüyor’’ dedi. İstihdama dahil olmayanlar bir yılda 3,2 milyon arttı TÜİK verilerine göre, geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında çalışabilir nüfus, 1 milyon 99 bin artarken, işgücünün 2,1 milyon, istihdamın ise yaklaşık 2 milyon azaldığı görülüyor. Bir yıl içinde istihdam oranı yüzde 46,4’ten yüzde 42,4’e gerilerken, işgücüne dahil olmayanların sayısı ise 28,6 milyondan 31,8’e yükselerek 3,2 milyon kişi artış gösterdiği anlaşılıyor.

Haziran 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların, toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı da bir önceki yılın aynı dönemine göre, 3,9 puan azalarak yüzde 31,3 olarak gerçekleşti. Genç işsizlik artmaya devam ediyor Genç işsizlikteki artış ise hız kesmemiş görünüyor. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık artışla %26,1, istihdam oranı ise 6,0 puan azalarak yüzde 28,2 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 7,4 puanlık azalışla yüzde 38,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranıysa, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,1 puanlık artışla yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti. Toplam istihdam sayısının en düşük olduğu Nisan ayında genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 24,4 olmuştu. CHP’li Gökçen: ‘‘Gençlerin ülkeye dair umutları hızla eriyor’’ CHP’nin Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de genç işsizliği kaygı verici buluyor.