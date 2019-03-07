"İstikamette tam bağımsız Türkiye var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'nin istikametinin "2023, 2053 ve 2071" olduğunu belirterek, "Bu istikamette tam bağımsız Türkiye var. Çocuklarımızın dünya ile rekabet ettiği, her türlü imkana kavuştuğu, iş, aş, refah, mutluluk, huzur ve güvenimizin arttığı, boyun eğmeden, diz çökmeden bağımsızlığı karakter haline getirmiş bir Türkiye hayali var." dedi.

Ünal, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş ile partisinin seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, CHP, İYİ Parti ve diğer partilerin yaptığı gibi, olmayan şeylerden bahsetmediklerini ifade ederek, "Bu partiler, 'doldur boşalt, atış serbest' yaparken biz ne yapıyoruz? Yaşadığımız, yaptığımız, birlikte mücadelesini verdiğimiz 17 yılı konuşuyoruz." dedi.

Geçmişin unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Ünal, şöyle devam etti:

"Biz ne yaşadığımızı unutursak istikametimizi kaybederiz. Türkiye'nin bir istikameti var. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu aziz milletle beraber Türkiye'yi götürdüğü bir istikamet var. 2023, 2053 ve 2071 diyoruz. Bu istikamette tam bağımsız Türkiye var. Çocuklarımızın dünya ile rekabet ettiği, her türlü imkana kavuştuğu, iş, aş, refah, mutluluk, huzur ve güvenimizin arttığı, boyun eğmeden, diz çökmeden bağımsızlığı karakter haline getirmiş bir Türkiye hayali var. O yüzden yaşadıklarımızı unutmamamız gerekiyor. Başımıza ne geldiğini unutursak ne yapacağımızı bilemeyiz."