İstiklal bombacısını evinde saklamıştı! Ferhat Habeş ile ilgili çarpıcı detaylar

Geçtiğimiz pazar günü İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi ölmüş, 81 kişi yaralanmıştı. Olayı gerçekleştiren terörist tutuklanırken yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Terörist Ahlam Albashır'e Türkiye’de yardım yataklık eden Ferhat Habeş’le ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Terörist Ahlam Albashır

OLAYLA BAĞLANTILI BİRÇOK İSME ULAŞILDI

Menfur saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, bombayı beton saksı kenarına yerleştiren kadın terörist Ahlam Albashır ve bu teröriste lojistik destek sağlayan PKK/YPG’nin Suriye ağıyla bağlantılı 17 kişi gece geç saatlere kadar süren duruşmada tutuklanmıştı. Örgütün bombalı saldırıyı gerçekleştirmek için yaptığı plan güvenlik ve istihbarat birimlerince deşifre edilirken, olayla bağlantısı olan birçok isme de ulaşıldı.

ÇARPICI DETAYLAR

Yakalanan şüpheliler arasında, eyleme doğrudan katılan Bilal Hassan ve bombayı olay yerine yerleştiren Ahlam Albashır'i örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG’de sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Hasan Şerif adlı teröristin talimatıyla 4 ay boyunca Esenler’deki evinde ve tekstil atölyesinde barındıran Ferhat Habeş’le ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.

BİR KARDEŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ, BİR KARDEŞİ DE ÖRGÜT SAFLARINDA

Olay sonrasında yapılan seri operasyonlarda yakalanan ve dün sevk edildikleri mahkemece Al Bashir ve diğer 16 kişi ile birlikte tutuklanan Ferhat Habeş’in, PYD/YPG’nin üst düzey sorumlusu Hasan Şerif tarafından yönlendirildiği, eylem için Türkiye’ye gönderilen Bilal Hassan ve Ahlam Albashır'i evinde ve tekstil atölyesinde sakladığı anlaşıldı. Kardeşinin de bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG saflarında yer aldığı saptanan Habeş bir kardeşinin de yine bölücü terör örgütü PKK/YPG kamplarında faaliyet gösterdiği sırada TSK tarafından yapılan bir operasyonda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

