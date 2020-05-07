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İstiklal Caddesi bugün de kalabalık

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 14:39 | Son Güncelleme

Uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar yine sokaklara akın etti. İstiklal Caddesi'nin bugün de kalabalık olması dikkat çekti.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında "evde kalın" çağrılarına uzun süre uyan vatandaşlar nedeniyle İstanbul'da insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü. Ancak İstiklal Caddesi'nde bugünler de hareketlilik dikkat çekiyor. Çoğu iş yerinin kapalı olmasını umursamayan vatandaşların, İstiklal Caddesini her geçen gün eski günlerine döndürmeye başladığı görüldü.

İstiklal Caddesinde kimi vatandaşlar ,sosyal mesafe kuralına uyarak yürüyüş yaparken kimi vatandaşların ise hiçbir tedbir almadan dolaşmaları pes dedirtti.

(DHA)

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